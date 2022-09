Fiestas Patrias: Implementarán 616 controles en las principales rutas del país

Desde el peaje Lo Prado, el Gobierno y Carabineros monitorearon las medidas que se están implementado frente a la proyección de 500 mil vehículos que saldrían de la Región Metropolitana con motivo de las Fiestas Patrias.



El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, informó que se esperan dos “peak” de congestión vehicular: uno a partir de las 13:00 horas este 15 de septiembre y el otro entre las 08:00 y las 14:00 horas de este 16 de septiembre. Se estima que saldrán 152 mil y 137 mil vehículos, respectivamente.



Para evitar los kilométricos tacos registrados en Semana Santa, se implementará el peaje a mil pesos entre las 7:00 horas y 13:00 horas de este jueves en los peajes Angostura, Lo Prado y Zapata. También habrán disponibles peajes automáticos, tipo free flow.



Además, se aplicará el 3×1 en las vías de Rancagua y Pelequén entre las 15:00 y 21:00 horas del jueves y entre las 7:00 horas y las 14:00 horas del viernes. A ello se sumarán restricciones para camiones de dos o más ejes en distintos puntos.



De todas formas, García adelantó que no se podrá evitar la congestión debido a la gran cantidad de automóviles que se desplazarán durante las celebraciones. “Los tendremos en el sector de Angostura, en el peaje Las Vegas, en el sector de Rancagua, y a la salida de la Ruta 68, entre Vespucio y Costanera”, indicó.



Para el masivo retorno proyectado para el 19 de septiembre, García indicó que se implementarán “medidas similares” que “estaremos informando durante los días previos”.



MEDIDAS DE SEGURIDAD



Por su parte, la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, resaltó que “después de dos años sin poder abrazarnos y celebrar, como Gobierno estamos trabajando hace varias semanas para poder tener todo listo y que esta celebración se centre en disfrutar, compartir, y no pasar malos ratos”.



En materia de seguridad, anunció que “se ha dispuesto un aumento de la dotación policial para hacer patrullajes aéreos y trabajo en terreno, para abordar cualquier emergencia vial que se pudiera producir”.



La autoridad hizo un llamado a la ciudadanía: “Que se maneje a la defensiva, si van a tomar alcohol no manejen, y que ojalá puedan planificar sus viajes para que sean lo más tranquilos y seguros posibles”.



En tanto, la general Marcela González, jefa de Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, informó que “en las cinco rutas que salen de la RM, que son la Ruta 5 Sur, 5 Norte, CH57, Ruta 68 y Ruta 78, vamos a tener más de 23 controles con más de 100 carabineros que van a estar controlando y estar presentes para cualquier requerimiento”.



“A nivel nacional vamos a tener más de 3 mil carabineros en las distintas rutas, más de 616 controles en las principales rutas a nivel nacional, contando desde Arica a Punta Arenas”, destacó.



La uniformada destacó que se desplegarán más de 30 mil carabineros, “que van a estar realizando servicios en carreteras, terminales de buses, lugares de mayor afluencia de público, y en los servicios ordinarios de cada comisaría”.



González advirtió que “el año pasado tuvimos 26 fallecidos en cuatro días de Fiestas Patrias, este año tenemos cinco días (…) La idea es que podamos disminuir estas cifras”.



Junto con llamar a los conductores a la responsabilidad, la uniformada pidió que puedan mover los vehículos si tienen algún accidente con daños menores.



“Muchas personas creen que si tienen un accidente, tienen que quedar en el lugar que ocurrió. Y eso no es así, si tenemos que lamentar un siniestro vial con fallecidos o lesiones graves, obviamente que eso pasa a ser un sitio del suceso. Pero si tenemos un accidente donde solamente fue por alcance o daños, los conductores involucrados deben pasar a la berma o ir a un lugar seguro”, explicó



Ello debido a que “no solamente generan congestión, sino que puede provocar dos o tres accidentes fatales o graves”.



Finalmente, reiteró que en toda la Ruta 5 Sur hay tenencia de Carreteras y que el teléfono 133 está habilitado a nivel nacional.