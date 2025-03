Filtran audio donde Jonathan Majors admite haber agredido a su exnovia: “Nunca me había pasado antes”

Un nuevo antecedente salió a la luz esta semana en torno a las acusaciones que enfrentó en 2023 el actor estadounidense, Jonathan Majors, quien en su momento fue denunciando por su exnovia, Grace Jabbari, por agresión física y acoso.

Y es que recientemente, la revista Rolling Stone filtró el audio de una discusión entre Majors y Jabbari en su residencia de Londres, donde el intérprete reconoce haber agredido a la mujer en septiembre del 2022, meses antes de que ella tomara acciones legales.

Según consignó T13, en este audio, el cual habría sido grabado cuando el actor participaba en el rodaje de la segunda temporada de la serie “Loki”, Jabbari recrimina a Majors por una pelea, en la que él la habría arrojado contra un auto, la arrastró y la estranguló.

“Me avergüenzo de haber… Nunca he sido agresivo con una mujer. Nunca he agredido a una mujer… Te agredí a ti”, confiesa el actor en el audio.

Luego, el intérprete, que en ese entonces mantenía su relación con Grace, añadió que “sí, todas esas cosas están ‘bajo agresión’, sí. Eso nunca me había pasado antes”.

A la vez, Jabbari le pregunta si algo que dijo “sarcásticamente” provocó la agresión, y Majors responde que “bueno, claramente es más que eso”.

“Hay algo dentro de ti”, menciona Jabbari, a lo que el actor contesta: “Sí, hacia ti”.

Por su parte, los abogados de ambos optaron por no referirse al tema, y de igual forma, este audio no se mostró en el juicio, debido a que el juez no aceptó pruebas previas al supuesto abuso.

Consignar que Majors fue declarado culpable en 2023 por dos de los cuatro cargos que se le imputaban, siendo condenado posteriormente a completar un curso de un año sobre violencia doméstica. Además, esta denuncia causó su salida de Marvel Studios, donde interpretaba al villano “Kang el Conquistador”.