Fin de semana largo: Anuncian lluvias y tormentas eléctricas en la RM, Valparaíso y O’Higgins

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anunció condiciones climáticas inestables que afectarán a la zona central a partir de mañana. El fenómeno, asociado a una baja segregada, provocará cambio en las temperaturas, con abundante nubosidad, precipitaciones y posibles tormentas eléctricas.

Según el pronóstico, las regiones Metropolitana, de Valparaíso y de O’Higgins podrían registrar tormentas eléctricas durante la jornada del viernes. En el resto de las comunas de la zona central se esperan lluvias y un descenso en los termómetros.

El sistema frontal comenzaría su avance en el Archipiélago de Juan Fernández, para luego desplazarse hacia el continente, afectando progresivamente las regiones mencionadas.

La capital amanecerá con llovizna y chubascos en la tarde. Se espera una temperatura máxima de 13°, mientras que el sábado y domingo el pronóstico será parcial y nuboso respectivamente, con mínimas de 5° y 8° y máximas de 18° y 17°.