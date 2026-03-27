Fiscalía define la fecha para la formalización de Joaquín Lavín León

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago programó para el 4 de mayo la audiencia en que el Ministerio Público formalizará al exdiputado de la UDI, Joaquín Lavín León, esposo de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.



Según informa La Tercera, en esa instancia, la Fiscalía le imputará delitos de fraude al Fisco, falsificación de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias. La solicitud se enmarca en el desafuero previamente ratificado por la Corte Suprema, que permitió avanzar en la causa contra el exparlamentario.



Junto con la Fiscalía Metropolitana Oriente, también partricipan como querellantes en la causa la Municipalidad de Maipú, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).



La investigación también alcanza a otros involucrados. Entre ellos, Arnaldo Domínguez, exasesor parlamentario de Lavín León, quien enfrentará cargos por fraude al Fisco, tráfico de influencias, cohecho agravado y delitos tributarios. Asimismo, se formalizará a los empresarios Felipe Vázquez y Juan Silva, vinculados a la trama.



De acuerdo con el Ministerio Público, tanto Lavín León como Domínguez deberán responder por fraude y otros ilícitos, mientras que los restantes imputados enfrentarán cargos relacionados con la misma causa.