Home Nacional "fiscalía define la fecha para la formalización de joaquín lavín l..."

Fiscalía define la fecha para la formalización de Joaquín Lavín León

Según informa La Tercera, en esa instancia, la Fiscalía le imputará delitos de fraude al Fisco, falsificación de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias. La solicitud se enmarca en el desafuero previamente ratificado por la Corte Suprema, que permitió avanzar en la causa contra el exparlamentario. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago programó para el 4 de mayo la audiencia.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Fiscalía define la fecha para la formalización de Joaquín Lavín León

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago programó para el 4 de mayo la audiencia en que el Ministerio Público formalizará al exdiputado de la UDI, Joaquín Lavín León, esposo de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

Según informa La Tercera, en esa instancia, la Fiscalía le imputará delitos de fraude al Fisco, falsificación de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias. La solicitud se enmarca en el desafuero previamente ratificado por la Corte Suprema, que permitió avanzar en la causa contra el exparlamentario.

Junto con la Fiscalía Metropolitana Oriente, también partricipan como querellantes en la causa la Municipalidad de Maipú, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

La investigación también alcanza a otros involucrados. Entre ellos, Arnaldo Domínguez, exasesor parlamentario de Lavín León, quien enfrentará cargos por fraude al Fisco, tráfico de influencias, cohecho agravado y delitos tributarios. Asimismo, se formalizará a los empresarios Felipe Vázquez y Juan Silva, vinculados a la trama.

De acuerdo con el Ministerio Público, tanto Lavín León como Domínguez deberán responder por fraude y otros ilícitos, mientras que los restantes imputados enfrentarán cargos relacionados con la misma causa.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Estudiante  que atacó mortalmente a inspectora en Cala...

Según informó Chilevisión, el atacante fue identificado -aunque su nombre se mantiene en reserva- y logró ser reducido en flagrancia dentro del establecimiento. Tiene 18 años y cursa su último año de estudios en el recinto educacional.

Leer mas
Nacional
Pérez Mackenna encabezó su primera reunión con excanci...

“Tuvimos una primera reunión muy positiva, un diálogo republicano sobre los temas de interés para Chile en el escenario global presente. Valoro la disposición de los excancilleres para compartir su experiencia y conocimiento en materia de política exterior”, destacó el ministro de Relaciones Exteriores.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Viña del Mar: los mejores lugares de comi...

Descubre opciones veganas en Viña del Mar con propuestas que van desde comida rápida hasta cocina gourmet, ideales para quienes buscan alternativas saludables, sabrosas y diferentes en la Ciudad Jardín.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
11
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/