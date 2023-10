Fiscalización en Providencia: alcaldesa Matthei dice que la mayor preocupación “son los motochorros”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, encabezó junto con Carabineros, Seguridad Providencia, la Dirección de Fiscalización de la Municipalidad y el Ministerio de Transportes, un operativo de control de motocicletas y taxis básicos.



Este miércoles llevaron a cabo la fiscalización que busca aumentar la percepción de seguridad en la comuna de cara a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde se espera un aumento en el flujo de turistas y personas circulando por la comuna.



Matthei informó que este año se han retirado de circulación 510 motos, 23 autos y se ha detenido a siete personas por distintas causas, tras controles realizados en Providencia.



“Hemos visto un bajo cumplimiento de la norma de todas las leyes en relación con las motos. Muchas personas que manejan motos y que no tienen absolutamente ningún papel. No han sacado certificado de conducción, nada. Y muchas veces, además, andan donde no deben, andan por las veredas, andan en las ciclovías”, indicó.



Añadió que la mayor preocupación “son los motochorros. Nosotros hemos visto muchos ataques de motochorros, sobre todo en zonas donde hay mucha gente”.



En ese sentido, señaló que “no es un motochorro que ande solo robando celulares. Es una mafia, es una organización criminal, son básicamente todos extranjeros, todos venezolanos”.



“Los propios venezolanos que han venido aquí a trabajar nos piden por favor que los expulsemos, porque a ellos les traen mal nombre. Pero esos venezolanos, que son básicamente una mafia, andan de a tres, de cuatro o de a cinco motos robando más un auto que va con 3 o 4 personas adentro”, agregó.



Asimismo, detalló que “cada celular que roban se lo pasan al auto donde inmediatamente tratan de ver si pueden transferir dinero o si pueden hacer compras con ese celular”.



De esta forma, comentó que detectaron “a la banda El Enjambre, donde solo hay un chileno, y el resto son cerca de 70 venezolanos”.



“Hemos logrado que la justicia decrete la expulsión de cuatro de ellos. La ley debería cambiarse cuando solo hay gente que viene a delinquir. Quienes vienen a cometer delitos, para afuera”, concluyó.