Fito Páez reaccionó molesto con el público en pleno show en Perú: “Parece un cementerio esto”

El artista evidenció su incomodidad y realizó un reclamo mientras interpretaba la canción “Mariposa Tecknicolor”, debido a la tibia recepción por parte de los fanáticos.

Leonardo Medina
Un singular momento protagonizó el cantante argentino, Fito Páez, durante una reciente presentación en Perú, luego de expresar su molestia en pleno show, producto del poco ánimo que mostraba el público. 

La situación ocurrió en un concierto en el Multiespacio Costa 21, en Lima, en el marco de la gira “Páez Tecknicolor Tour”. 

Según consignó Emol, el músico evidenció su incomodidad al notar la tibia recepción por parte de los fanáticos, y en un momento, pidió en voz alta: “Prende a la gente, por favor”. 

Luego, añadió que “a ver si despertamos un poquito, no sé qué está pasando, hay una niebla cósmica que está invadiendo el mundo y los está durmiendo a todos, esto es todo lo contrario, acá se viene a vivir y a gozar”. 

En tanto, mientras interpretaba la canción “Mariposa Tecknicolor”, Páez se tomó unos segundos para realizar un reclamo, y le dijo directamente al público: “Para todo, el que está en luces, apágalas. Sepan disculpar, parece un cementerio esto, no va con una fiesta de rock, disculpen, la vamos a tocar bien para la siguiente vez, muy en serio”. 

Pese al momento adverso, el cantante finalizó su recital con un mensaje conciliador, al señalar: “Salud, dinero y amor para todo el mundo y a despertar que el mundo está vivo”.

Por su parte, el momento del reclamo fue captado por los asistentes al show, y se viralizó rápidamente en redes sociales.

Source Texto: La Nación/Foto: X
