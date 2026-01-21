Fonasa activa sistema para atención gratuita de damnificados por los incendios forestales

El Ministerio de Salud y Fonasa anunciaron este miércoles la activación del Sistema de Atención de Fonasa para Emergencias y Desastres (Safed), en respuesta a los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío

Dicha medida busca garantizar la continuidad de la atención sanitaria para las personas afectadas por la emergencia, mediante una alianza estratégica con grandes prestadores privados, y permitirá disponer de prestaciones de salud ambulatorias sin costo.

Esta ayuda se encuentra dirigida a las personas beneficiarias de Fonasa damnificadas, que cuenten con la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

En la iniciativa participan la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), Andes Salud, BUPA, Integramédica, Clínica Biobío, Sanatorio Alemán y Red de Salud UC CHRISTUS.

El convenio, además, considera consultas médicas de especialistas, exámenes de laboratorio, toma de muestras e imagenología.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, destacó que “hoy estamos firmando un convenio con prestadores privados que trabajan de manera permanente con Fonasa y que, frente a esta emergencia, han dispuesto extender el copago cero a las personas damnificadas, tal como ya se hizo tras los incendios de Viña del Mar”.

“Esto permite reforzar la respuesta sanitaria durante la emergencia, de manera coordinada y complementaria al trabajo de la red pública de salud”, añadió.

Por su parte, Camilo Cid, director de Fonasa, expresó que “los incendios que afectan a las regiones del Biobío y Ñuble han generado una emergencia compleja que exige una respuesta sanitaria coordinada. Desde Fonasa activamos el Safed, una herramienta probada que permite apoyar el acceso a prestaciones de salud para las personas damnificadas, articulando al sistema público y privado con el foco puesto en cuidar a quienes hoy más lo necesitan”.

La medida se mantendrá vigente hasta el término de la alerta sanitaria, fijada hasta el 31 de marzo de 2026. A la vez, cubre solamente atenciones ambulatorias y no incluye hospitalización.

Cabe destacar que el Safed iniciará su actividad una vez que se consoliden los catastros de las personas damnificadas con Ficha Básica de Emergencia (FIBE), proceso a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Fonasa informará oportunamente el inicio de la implementación del sistema mediante sus canales oficiales.