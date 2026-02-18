Home Triunfo "franco calderón y el mal arranque de la u: “el objetivo todavía e..."

Franco Calderón y el mal arranque de la U: “El objetivo todavía es ser campeones”

El defensa del cuadro azul realizó una autocrítica ante la falta de victorias del club en este inicio de temporada 2026 del fútbol chileno, y subrayó que “no arrancamos de la mejor manera, pero es fútbol, sabemos que estas cosas pueden pasar”.

Leonardo Medina
Nada de bien comenzó la temporada 2026 para Universidad de Chile, pues en las tres primeras fechas del Campeonato Nacional el cuadro azul no ha sumado ninguna victoria.

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Captura
https://www.lanacion.cl

