Funcionario de la Armada falleció en el Molo de Abrigo de Valparaíso

Un funcionario de la Armada falleció este viernes en el Molo de Abrigo de Valparaíso en circunstancias que comenzaron a ser investigadas.

“La Armada de Chile informa que hoy 22 de agosto, en circunstancias que se investigan, un servidor naval perdió la vida en el sector del Molo de Abrigo de esta ciudad”, informó la Primera Zonal Naval con sede en Valparaíso.

“Todos los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía Naval, iniciándose las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos del accidente”, añadió.

“La Armada de Chile lamenta profundamente esta dolorosa pérdida, expresando condolencias a la familia y camaradas, comprometiendo apoyo institucional”, concluyó.

Por su parte, el capitán del bote salvavidas de Valparaíso, Hugo Montenegro, informó que tres personas cayeron al mar en el sector del Molo de Abrigo.

“Concurriendo con dos unidades, se logró el rescate con vida de dos personas masculinas”, quienes fueron entregados a la Autoridad de Salud y a la Autoridad Marítima, añadió.

Finalmente, “tuvimos que rescatar el cuerpo de una tercera persona”, que fue entregado al Servicio Médico Legal y a las autoridades respectivas.

Al parecer se trata de tres funcionarios de la Armada que habrían estado ebrios. Uno de ellos habría sufrido un asalto y los dos sobrevivientes acudieron en su ayuda, pero también cayeron al mar.