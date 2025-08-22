Home Nacional "funcionario de la armada falleció en el molo de abrigo de valpara..."

Funcionario de la Armada falleció en el Molo de Abrigo de Valparaíso

“La Armada de Chile informa que hoy 22 de agosto, en circunstancias que se investigan, un servidor naval perdió la vida en el sector del Molo de Abrigo de esta ciudad”, informó la Primera Zonal Naval con sede en Valparaíso.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Un funcionario de la Armada falleció este viernes en el Molo de Abrigo de Valparaíso en circunstancias que comenzaron a ser investigadas.

“La Armada de Chile informa que hoy 22 de agosto, en circunstancias que se investigan, un servidor naval perdió la vida en el sector del Molo de Abrigo de esta ciudad”, informó la Primera Zonal Naval con sede en Valparaíso.

“Todos los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía Naval, iniciándose las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos del accidente”, añadió.

“La Armada de Chile lamenta profundamente esta dolorosa pérdida, expresando condolencias a la familia y camaradas, comprometiendo apoyo institucional”, concluyó.

Por su parte, el capitán del bote salvavidas de Valparaíso, Hugo Montenegro, informó que tres personas cayeron al mar en el sector del Molo de Abrigo.

“Concurriendo con dos unidades, se logró el rescate con vida de dos personas masculinas”, quienes fueron entregados a la Autoridad de Salud y a la Autoridad Marítima, añadió.

Finalmente, “tuvimos que rescatar el cuerpo de una tercera persona”, que fue entregado al Servicio Médico Legal y a las autoridades respectivas.

Al parecer se trata de tres funcionarios de la Armada que habrían estado ebrios. Uno de ellos habría sufrido un asalto y los dos sobrevivientes acudieron en su ayuda, pero también cayeron al mar.

Source Texto: Aton / Foto: Aton
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo

¿Por qué no intervino la policía?: Revelan nuevos deta...

Medios trasandinos dieron a conocer mayores antecedentes en torno a cómo actuó la barra del elenco argentino, durante la agresión a los fanáticos de la U, y a la vez, revelaron el motivo por el que la policía no intervino.

Leer mas
Nacional

Positivo balance del sistema frontal, pero se anticipa...

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), subsecretario del Interior, Víctor Ramos, informó que “tenemos un daño menor en 76 viviendas entre la región de Coquimbo, Metropolitana y O’Higgins y alteraciones de conectividad en algunas rutas”.

Leer mas
Nacional

Aduana descubre vestido de flores con cocaína enviado ...

Según explicó el director de Aduanas, Rodrigo Díaz, durante las revisiones de los envíos y paquetes de ecommerce, “la encomienda llamó la atención de uno de los canes detectores, el cual una vez que hizo el circuito de revisión marcó una alerta. Con este indicio se procedió a abrir la caja y empezar a verificar su contenido”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/