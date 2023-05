Funcionarios de la Embajada de Venezuela entrevistarán a connacionales que están en el paso Chacalluta

El ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, informó que la Embajada de Venezuela en Chile envió funcionarios ante la compleja situación que atraviesan cientos de compatriotas en la Línea de la Concordia, donde permanecen varados al no poder ingresar a Tacna por no tener su documentación al día.



“Hoy en la mañana, la embajada venezolana instaló puntos y personas para hacer entrevistas a sus connacionales que están en el límite entre Chile y Perú. Eso fue conversado con la embajada y hoy, ellos tienen espacios disponibles en el complejo fronterizo para llevar adelante esa tarea”, informó Monsalve desde La Moneda.



Monsalve destacó que se trata de “una buena señal, que abre las puertas a ser optimistas a la posibilidad de tener un acuerdo que permita viabilizar el traslado de los ciudadanos venezolanos que están en la frontera norte a su país”.



“Chile tiene abierto los canales diplomáticos para buscar un acuerdo, que puede ser un corredor humanitario terrestre o también pudiera ser la disposición de Venezuela de trasladar a sus connacionales vía aérea desde Chile a Caracas, eso se está conversando y creemos que es una conversación que puede tener buenos resultados”, consignó.



Respecto a la mejor manera de enviar a los afectados a su país, el subsecretario subrayó que “lo más conveniente es lo que permita un acuerdo, ya sea terrestre o vía aérea. Lo que importa es que tengamos un acuerdo con el país de origen”.



Ante la posibilidad de que los traslados queden en manos de la Fuerza Aérea, el representante del Gobierno aclaró que “me gustaría un acuerdo que permitiera que el estado venezolano se haga cargo del retorno de sus connacionales a su país. Esperamos que ese sea el camino, pero no descartamos ninguna alternativa”.



Finalmente, Monsalve aseveró que están avanzando en las conversaciones con Perú para permitir un ingreso humanitario de menores de edad, mujeres embarazadas o adultos mayores.