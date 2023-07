Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social: “No se trata de un simple robo de computadores”

La Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social expresó su preocupación por el robo que afectó a sus dependencias y aseguró que no se trata de una simple sustración de computadores, sino que de herramientas de trabajo en beneficio de las personas.



En una declaración, lamentó profundamente los hechos y manifestó su preocupación por la situación de vulnerabilidad de los funcionarios. “Nos preocupa las consecuencias que le robo de computadores pudiera generar en el correcto y oportuno desarrollo de las funciones, orientadas a las personas más vulnerables de nuestro país”, añadió



“Destacamos enfáticamente que no se trata de un ‘simple robo de computadores’, sino que de las herramientas de trabajo e información, a través de las cuales, miles de chilenos y chilenas acceden a los beneficios sociales del Estado”, agregó la asociación que preside Lester Campos.



La asociación pidió que se agoten todos los medios para investigar y encontrar a los responsable del robo de los 23 notebooks y la caja fuerte con documentación sensible.