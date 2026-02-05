Futuro oficialismo se opone a postulación de Bachelet a la ONU

La postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas ha abierto un nuevo frente de tensión política.



Mientras el Presidente Boric impulsa la candidatura, el Presidente electo, José Antonio Kast, ha optado por la cautela. En plena gira por Europa, el futuro Mandatario señaló que resolverá el tema “una vez que asuma”, evitando pronunciarse sobre si respaldará o no a la exmandataria.



La incertidumbre se refleja también en el bloque oficialista que se instalará en marzo.



Un sondeo realizado por El Mercurio entre 29 diputados del sector muestra que 15 de ellos (52%) creen que el próximo Ejecutivo no debería continuar con la postulación de Bachelet.



En contraste, 13 parlamentarios (45%) prefirieron no definirse o no respondieron, varios de ellos -especialmente del Partido Republicano- argumentando que “no les corresponde pronunciarse, pues se trata de una determinación que debe zanjar Kast”.



En medio de las dudas, solo una voz se alineó con la candidatura: la diputada de RN, Ximena Ossandón. “Es chilena, con experiencia en la ONU y sería una buena señal de unidad hacia los sectores de centroizquierda”, sostuvo al respaldar la continuidad de la postulación.



Entre quienes rechazan la idea, los argumentos se repiten: que una nominación de este tipo se aleja de las prioridades ciudadanas; que Boric no buscó acuerdos políticos para impulsarla; y que la expresidenta “carecería de los méritos para encarnar la nominación”.