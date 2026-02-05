Home Nacional "futuro oficialismo se opone a postulación de bachelet a la onu..."

Futuro oficialismo se opone a postulación de Bachelet a la ONU

Un sondeo realizado por El Mercurio entre 29 diputados del sector muestra que 15 de ellos (52%) creen que el próximo Ejecutivo no debería continuar con la postulación de la expresidenta.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Futuro oficialismo se opone a postulación de Bachelet a la ONU

La postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas ha abierto un nuevo frente de tensión política.

Mientras el Presidente Boric impulsa la candidatura, el Presidente electo, José Antonio Kast, ha optado por la cautela. En plena gira por Europa, el futuro Mandatario señaló que resolverá el tema “una vez que asuma”, evitando pronunciarse sobre si respaldará o no a la exmandataria.

La incertidumbre se refleja también en el bloque oficialista que se instalará en marzo.

Un sondeo realizado por El Mercurio entre 29 diputados del sector muestra que 15 de ellos (52%) creen que el próximo Ejecutivo no debería continuar con la postulación de Bachelet.

En contraste, 13 parlamentarios (45%) prefirieron no definirse o no respondieron, varios de ellos -especialmente del Partido Republicano- argumentando que “no les corresponde pronunciarse, pues se trata de una determinación que debe zanjar Kast”.

En medio de las dudas, solo una voz se alineó con la candidatura: la diputada de RN, Ximena Ossandón. “Es chilena, con experiencia en la ONU y sería una buena señal de unidad hacia los sectores de centroizquierda”, sostuvo al respaldar la continuidad de la postulación.

Entre quienes rechazan la idea, los argumentos se repiten: que una nominación de este tipo se aleja de las prioridades ciudadanas; que Boric no buscó acuerdos políticos para impulsarla; y que la expresidenta “carecería de los méritos para encarnar la nominación”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Qué hacer en Santiago: lugares para comprar objetos ja...

Desde miniaturas tradicionales hasta objetos inspirados en el anime y los videojuegos, estos lugares ofrecen distintas formas de acercarse a la cultura japonesa en la Región Metropolitana.

Leer mas
Viajes
¿Sed de verano? Qué hacer en Santiago y dónde probar l...

Desde bares patrimoniales hasta terrazas de barrio, una ruta refrescante por los clásicos bebestibles chilenos que no fallan cuando sube la temperatura.

 

Leer mas
Viajes
Lugares turísticos en Chile: si visitas Isla Santa Mar...

La Isla Santa María es uno de los lugares turísticos en Chile donde el aislamiento y el patrimonio histórico marcan la experiencia. Antes de visitarla, es clave considerar la conectividad marítima, las condiciones climáticas y la disponibilidad limitada de servicios en la isla.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/