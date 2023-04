Luego de contagiarse de Covid-19, el actor Gabriel Prieto sufrió una serie de complicaciones de salud a fines de 2022, los cuales lo mantuvieron en coma y, ahora, dio su primera entrevista a LUN.

“Estuve inconsciente, sin ningún recuerdo. En esos meses de coma inducido no me acuerdo de nada. Era la nada misma hasta que desperté”, señaló el actor.

“Me acuerdo que el día que llegué al hospital estuve más muerto que vivo. Lo último que me recuerdo es haber estado sentado en una silla de ruedas, totalmente mal”, agregó.

El actor de 62 años relató que durante los meses en coma “fueron como si nunca hubieran existido. Como si hubiesen pasado en un abrir y cerrar de ojos. Yo me enteré de eso por amigos y familiares (…) soñé mucho, vivía de repente una especie de sueño-realidad”, detalló.

Sobre su recuperación, el intérprete indicó que las consecuencias físicas lo dejaron “muy afectado muscularmente, porque estuve sin movimiento alguno por mucho tiempo. Yo perdí toda la masa muscular. Ahora estoy flaquito, flaquito”.

“Me ha costado pararme en mis dos piernas (…) No ha sido fácil, pero sigo con harto ánimo, harta fe, harta esperanza en que todo se resuelva bien. Ahora estoy esperando someterme esta semana a una intervención quirúrgica de mediana complejidad que se llama pleurodesis, que es para solucionar en gran medida este problema que tengo por falta de aire…”, comentó el actor.

“Se podría decir que estoy aprendiendo a hacer todo casi de cero. Cuando tengo que hacer ejercicios, me descontrolo. O sea, no tengo cómo acercarme a lo que era antes. Yo creo que voy a poder hacerlo, pero es muy difícil. Sé que tengo que hacerlo, pero no es tarea fácil”, expresó Prieto.