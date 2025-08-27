Home Nacional "gendarme amenazado en cauquenes testificó que compañero entregó s..."

Gendarme amenazado en Cauquenes testificó que compañero entregó su dirección a reos que planificaron ataque

Una de las principales incógnitas de la investigación es cómo los agresores obtuvieron información personal del gendarme.

Eduardo Córdova
Un gendarme del Centro de Prisión Preventiva Santiago I que reside en Cauquenes recibió amenazas en su domicilio el pasado 5 de abril. Ese día, cerca de la medianoche, dejaron un arreglo floral en la puerta junto a una carta que decía “Los contra el abuso”.

El mensaje fue seguido por una decena de disparos contra la vivienda, en la cual se encontraba la hermana del custodio, confirmando así la amenaza de muerte en contra del funcionario y de su familia, recogió Emol.

Una de las principales incógnitas de la investigación es cómo los agresores obtuvieron información personal del gendarme. El propio funcionario planteó una hipótesis en su declaración, señalando a un colega como posible responsable.

“Tiene el apodo ‘doctor’, porque gana más que un médico. Tiene contacto directo con los internos y sería este quien habría entregado todos mis datos. Me llevó en dos oportunidades a Cauquenes”, testificó el custodio, según consignó T13.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Leer mas
