General (r) Martínez no declaró ante Rutheford, acogiéndose a su derecho a guardar silencio, y quedó detenido

En detención preventiva quedó este viernes el excomandante en jefe del Ejército, general (r) Ricardo Martínez, tras acogerse a su derecho a guardar silencio durante su interrogatorio ante la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford.



Martínez llegó la mañana de este viernes a los Tribunales de Justicia para comparecer por su presunta implicancia en una de las aristas del caso Fraude en el Ejército.



Al excomandante en jefe del Ejército se le vincula con la arista de la investigación “Pasajes Aéreos”, donde agencias de viajes que planificaban vuelos y estadías más barato de lo planificado, dejando un dinero a favor que no era regresado al fisco.



Antes de ingresar al edificio, el general (r) afirmó que su “patrimonio es legítimo” y acusó falta de garantías procesales en los procedimientos contra militares activos o en retiro. “No son tales, porque no solo está permitido testificar en compañía de un abogado, como hoy día lo tiene el 99% de los chilenos”, lamentó.



El abogado Juan Carlos Manríquez informó posteriormente que el tribunal decretó detención y arraigo provisorio para Martínez mientras se resuelve su situación procesal. Se fijó como plazo el martes 5 de abril, aunque “puede resolverse antes”.



“Está en calidad de detenido no procesado. Detenido preventivo para resolver su situación procesal de aquí al próximo día martes”, consignó.



El jurista explicó que “el mérito completo de la investigación, o las conjeturas o sospechas en las que se basaría una resolución así, solo las vamos a conocer cuando esta se dicte. De tal manera que no puedo adelantar nada al respecto”.



Manríquez aseveró que la resolución estaba “dentro de las probabilidades de análisis del proceso. Por ahora, que el tribunal se tome un mayor plazo para poder fundar una resolución en uno u otro sentido, es un avance que esta defensa valora positivamente”.



Además, el abogado ratificó que su defendido hizo uso de su derecho a guardar silencio durante el interrogatorio. “Hizo uso de su derecho constitucional”.



“Pude conversar con él, el general Martínez ha solicitado respetuosamente que se dejara constancia de su decisión de guardar silencio, que se dejara constancia de las preguntas que se le hacían, y de las razones por las cuales adoptó la decisión”, añadió.



Después de dilatar su asistencia por casi un mes, el militar (r) debió asistir este viernes a su interrogatorio ante la jueza, en los Tribunales de Justicia y sin abogado pese a la solicitud de su defensa.



Respecto al recurso de inaplicabilidad presentado ante el Tribunal Constitucional, Manríquez afirmó que “corre en paralelo y puede tener efectos en el proceso. Si el general Martínez estuviese detenido, y eventualmente el TC decretara una suspensión, la detención debiera cesar y la arista ‘Pasajes y Fletes’ podría quedar suspendida”.



“De otro lado, si el tribunal le concede la libertad el día martes, incluso en calidad de procesado, la inaplicabilidad va a continuar su marcha sin suspensión del proceso, porque ya estaría en libertad”, añadió.