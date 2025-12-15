Gloria Ana Chevesich es elegida presidenta de la Corte Suprema: es la primera mujer en ocupar el cargo

Home Nacional "gloria ana chevesich es elegida presidenta de la corte suprema: e..."

Según consignó La Tercera, nunca antes una mujer había encabezado el máximo tribunal en sus dos siglos de historia. La ministra asumirá el cargo el martes 6 de enero.

Patricia Schüller Gamboa
La Corte Suprema eligió este lunes a la ministra Gloria Ana Chevesich para presidir el máximo tribunal por el bienio 2026-2027.

Según consignó La Tercera, nunca antes una mujer había encabezado el máximo tribunal en sus dos siglos de historia.

En esta ocasión, votaron todos los ministros titulares, excepto Diego Simpertigue, quien fue suspendido en el marco de un sumario por la llamada trama muñeca bielorrusa y enfrentando una acusación constitucional en el Congreso.

Los cuestionamientos a la judicatura tensionaron las relaciones entre los ministros y fue un factor para que se levantara la alternativa de María Angélica Repetto disputándole la opción a Gloria Ana Chevesich, la magistrada con mayor antigüedad.

La emblemática jueza del Caso MOP-Gate había asumido un rol activo frente a estas situaciones. “Yo creo que de todas las crisis lo que hay que sacar son experiencias, hay que sacar lecciones, aprender lo que ha pasado y tomar las medidas para que no se repitan casos similares”, había asegurado al respecto.

Finalmente, Ricardo Blanco, acompañado de Chevesich, informó de la elección de forma unánime. La nueva ministra asumirá formalmente el cargo el martes 6 enero.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
