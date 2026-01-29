Gobernador del Biobío anuncia medidas para instalación de viviendas

El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, se refirió a la magnitud del incendio ocurrido en la zona y a la situación que enfrentan las familias damnificadas.



En conversación con Radio ADN, Giacaman manifestó que “es una catástrofe brutal. Hay partes que parecieran que hubieran sido bombardeadas, como Lirquén, camino a Tomé, Punta de Parra, el sector norte de Concepción. Hay una parte en Florida con mucha afectación también. Es muy duro”.



El gobernador mencionó que “llegó mucha ayuda, primeramente de las personas, de los municipios que se movilizaron de todo Chile, y segundo, también ha llegado la ayuda que corresponde a través de Senapred y los municipios que están abordando la emergencia”.



“Ahora entra una etapa que es urgente, que tiene que ver con la construcción de las viviendas de emergencia. Ahí es donde le hemos pedido ayer, yo le pedí a los alcaldes que presentaran los informes alfa completos, para que se le apruebe que ingresen órdenes de compra grandes y así poder activar el proceso de producción y acelerarlo, para que tengamos las viviendas de emergencia concluidas antes del 21 de julio”, afirmó.

Críticas sobre la tardanza en entrega de ayudas

En cuanto a las críticas sobre la tardanza en la entrega de ayudas directas y por qué no había mencionado al Gobierno central, la autoridad sostuvo que lo “ideal es que hubiera sido antes y no se pudo hacer antes porque había ciertas restricciones para avanzar en los catastros producto del trabajo pericial que estaba realizando la Fiscalía, el Servicio Médico Legal y la Policía de Investigaciones en la búsqueda de los cuerpos”.



“Mi crítica ahí era que hubiera sido en paralelo. Mientras se hacía el peritaje, se despejaba una casa y se ponía en marcha el trabajo. En el caso de la Fiscalía se optó por otra cosa, lo que inhibió avanzar y retrasó la aplicación de la ficha y, en consecuencia, la entrega de los bonos que ha entregado el Gobierno. Es una muy buena noticia para las familias porque les permite tener cierta autonomía con esos recursos”, indicó.



Por otro lado, el gobernador comentó que se están evaluando distintas medidas para la instalación de viviendas de emergencia. “Ayer hicimos una reunión donde estuvo el futuro ministro de Vivienda, Carlos Montes, la actual subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta, y uno de los temas que hablamos fue justamente dónde. Naturalmente, hay casos en los que se va a poder instalar en el mismo lugar donde estaba la vivienda, y hay otros casos como Lirquén, que eran bloques, que no se va a poder hacer”, precisó.



Asimismo, dijo que “el alcalde presentó una propuesta para replicar lo que alguna vez se hizo en el terremoto, que eran las aldeas. En este caso se haría algo similar, pero con el horizonte de la vivienda definitiva”.