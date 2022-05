Gobernador del Biobío: “Necesitamos seguridad, es una exigencia de todo Estado”

“Tenemos problemas muy serios en materia de seguridad, con múltiples ataques a personas, no solo al mundo forestal, se atacan hoteles, recintos policiales, se atacan a personas que no tienen nada que ver, es una situación compleja”.

Así lo remarcó a T13 Radio el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, al referirse a los últimos hechos de violencia que han afectado la zona.

La noche de este miércoles desconocidos atacaron el retén de Carabineros de Tirúa y resultaron heridas una madre y su hija a las que les llegaron perdigones. Antisociales incendiaron también el hotel Küref, ubicado frente a la avenida Costanera, y que es propiedad de Fernando Fuentealba, presidente de la Fundación de Víctimas de Terrorismo en la Macrozona Sur.

Díaz sostuvo que “tengo la impresión bastante fundada a esta altura de que la coalición de Gobierno no logra entender lo que está pasando en el territorio. Probablemente porque la representación parlamentaria del pacto más duro de ese apoyo del Gobierno tiene muy poca presencia política en la región del Biobío, también muy poca en La Araucanía. No logran entender que esto es un fenómeno cotidiano, regular, estamos hablando de las últimas 24 horas y hay 4 o 5 situaciones gravísimas, pero es cotidiano”.



Añadió que “cuando el Gobierno, a través de su ministra del Interior, invita a un proceso de diálogo político, fui de los primeros en respaldarlo, no soy parte de la coalición, pero lo respaldo, no basta solo la vía del control policial, pero son las dos cosas juntas. Necesitamos seguridad, es una exigencia de todo Estado, no es contradictorio. Es lo mínimo que podemos tener las personas es seguridad para desplazarnos dentro de nuestro territorio”.



El gobernador emplazó a que “uno esperaría una reacción similar a la que se tiene frente a la indignación a los balazos en Meiggs, la misma reacción respecto a lo que ocurre en la zona donde vivimos”.



También la autoridad regional comentó que “me preocupa mucho porque el Presidente hace un anuncio y vienen una seguidilla de declaraciones de algunos ministros o de algunos parlamentarios del apoyo del Presidente que ralentizan la situación. Me quiero quedar con lo que declaró el senador socialista de nuestra región (Gastón Saavedra), que apoya al Gobierno, una de las dos bases que lo apoyan, y el senador dice, mire, es tan urgente la seguridad que si no se decreta este estado de excepción intermedio, que además fue comprometido hace 10 días atrás para bajar una movilización muy fuerte, si no se materializa este estado, lo que necesitamos es el estado de excepción constitucional pertinente porque la situación está fuera de las manos, fuera de control”.



“Necesitamos resultados y yo observo a parlamentarios de la coalición de apoyo del Presidente que lejos de entender esto, están en una disputa a ciegas. No es un problema de izquierda o derecha, es un problema de seguridad, básico, que cualquier Estado debe brindar a todas las personas que viven en una comunidad”, indicó.