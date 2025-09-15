Gobernador Orrego y alcalde Muñoz inauguran primer Punto Seguro del Eje Alameda en Estación Central 

A días de comenzar las Fiestas Patrias 2025, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, junto al alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, y al gerente general de Pullman Bus, Mauricio Candia, inauguraron el primer Punto Seguro del Eje Alameda, ubicado en el sector de los terminales de la comuna.

El espacio, que funcionará de manera continua las 24 horas del día, los 7 días de la semana, contará con personal especializado encargado de resguardar el entorno, prevenir delitos, monitorear cámaras y coordinar intervenciones rápidas en conjunto con el plan de radiopatrullas del Eje Alameda.

La iniciativa busca reforzar la seguridad, recuperar el espacio público y fortalecer la confianza de vecinos, comerciantes y pasajeros, especialmente en vísperas de las Fiestas Patrias, cuando hay un gran aumento de personas que transitan por los terminales interurbanos.

El Punto Seguro contará con un espejo de 10 cámaras de monitoreo permanente, turnos de 12 horas con personal en duplas, y será articulado con motos y móviles de patrullaje. Este hito se enmarca en el primer aniversario del plan de radiopatrullas del Eje Alameda, financiado por el Gobierno de Santiago con una inversión de $10.854 millones, que ya ha permitido la implementación de 160 patrulleros y patrulleras en las comunas de Santiago, Lo Prado y Estación Central, alcanzando más de 57 mil procedimientos de seguridad en un año.

Orregocomentó que “este nuevo hito pretende darle seguridad a todas las personas que ocupan el sector de los terminales de Estación Central, y muy especialmente al millón doscientas mil personas que van a salir y volver a Santiago para las Fiestas Patrias. Tener presencia aquí, con capacidad de monitoreo y de recibir denuncias, es un aporte concreto a la seguridad del transporte interurbano de nuestra ciudad. Queremos que la gente vuelva a recuperar la ciudad, que se sienta segura, y que cuando viaja por descanso o recreación, no sea víctima de un delito y sienta la protección del Estado. Mientras otros se dedican a pelear, nosotros nos dedicamos a colaborar y construir seguridad para nuestra región.”

Por su parte, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, valoró los resultados del plan de patrullajes: “En un año ya hemos realizado más de 57 mil procedimientos en el Eje Alameda. Eso significa que este plan funciona, que los patrullajes están presentes y que los vecinos no están solos. Hoy inauguramos este Punto Seguro para seguir avanzando con hechos y no solo con palabras.”

Finalmente, el gerente general de Pullman Bus, Mauricio Candia, destacó el esfuerzo público-privado: “Queremos transmitir nuestra alegría y reconocimiento por este esfuerzo que ha sido sistemático en los últimos años por parte del Gobierno Regional y del municipio de Estación Central. Este sector concentra gran flujo de pasajeros hacia todo el país, y naturalmente que agradecemos que se haga este esfuerzo conjunto para brindar seguridad y tranquilidad. No queremos perder pasajeros por falta de seguridad, esta es nuestra industria, y celebramos esta colaboración que permitirá dar confianza a las más de 300 mil personas que se moverán durante este fin de semana largo.”