Gobierno anunció cambios en el Servicio Militar Obligatorio

El Gobierno informó este martes el inicio de una “nueva fase” para el Servicio Militar Obligatorio (SMO) a partir de este año.

Esta nueva etapa contempla cambios en la forma de ingreso, modelo formativo, la duración del servicio y remuneraciones para los conscriptos, consignó Radio Cooperativa.

La ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, relevó que “fortalecer el Servicio Militar es robustecer nuestra Defensa, es una tarea de Estado. Por lo mismo, trabajamos junto al Ejército para implementar a contar de este 2026 una nueva fase del Servicio Militar, con mayor flexibilidad, mayores oportunidades, mejores condiciones y un mayor ingreso mensual para nuestros conscriptos”.

Añadió que “lo que queremos es que el Servicio Militar no sea sólo un deber y un aspecto clave de nuestra Defensa, sino que también se fortalezca como una oportunidad de desarrollo personal para nuestros jóvenes”.

Esta nueva fase incluye adecuaciones y mejoras agrupadas en cuatro ejes: mayor flexibilidad, mayores oportunidades, mejores condiciones y mayor ingreso mensual.

Dos acuartelamientos anuales

Según dijo Delpiano, el Servicio Militar pasará a tener dos acuartelamientos anuales: uno en abril y el segundo en agosto; y se reincorpora el Curso Especial de Instrucción Militar en el verano, entre los meses de enero y febrero de dos años consecutivos, destinado a estudiantes cursando el último año de enseñanza media o superior. Esta medida se realizó por última vez en 2019.

Los conscriptos tendrán la oportunidad de profundizar el desarrollo de competencias profesionales, proyectando una carrera militar o mejorar su preparación académica o técnica. Esto, con convenios firmados con Sofofa, Chile Valora, Sence, entre otros.

Se suman también medidas enfocadas en el mejoramiento de condiciones: evaluaciones de salud, capacitación de instructores, priorización en procesos de vacunación, fortalecimiento de la Oficina de Asistencia al Soldado Conscripto, ampliación de un pasaje adicional al año para jóvenes destinados a zonas extremas, y aumento de espacios de comunicación entre la institución y las familias.

Aumento del ingreso mensual para los soldados conscriptos

A lo anterior, se suma el aumento del ingreso mensual para los soldados conscriptos, el que subió un 50% durante 2025 y 75% desde 2026.

En concreto, el ingreso mensual para los soldados de primer año asciende $230.165. No obstante, Con la asignación de zona en los casos que corresponda, alcanzaría un máximo de $394.611.

En cuanto a los soldados de segundo año, el sueldo aumenta a $242.496, mientras que con la asignación de zona, alcanzaría un máximo de $415.707.