Gobierno de Santiago entrega cámaras corporales a inspectores municipales en el Barrio Meiggs

La iniciativa contempla la distribución de 934 dispositivos en 51 municipios de la Región Metropolitana, los cuales serán utilizados en el registro de procedimientos en terreno. El objetivo es reforzar el trabajo preventivo en sectores críticos, mejorar la fiscalización y aumentar la protección tanto de los funcionarios como de los vecinos frente a la delincuencia y el comercio ambulante.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, junto al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, encabezaron la entrega de cámaras corporales para inspectores municipales en el Barrio Meiggs, en el marco del programa “Proteger” del Gobierno de Santiago.

El gobernador Claudio Orrego destacó que “hoy estamos protegiendo a quienes nos protegen, con 934 cámaras corporales y equipamiento de última generación. Estos dispositivos, con memoria encriptada y trazabilidad forense inviolable, fortalecerán la fiscalización y la seguridad en sectores críticos. La seguridad debe ser la primera prioridad, y por eso pedimos al Congreso aprobar cuanto antes la ley de seguridad municipal y regional”.

El programa “Proteger”, que también considera chalecos y cascos antibalas, radios, kits de emergencia y tablets, busca dotar a los municipios de herramientas concretas para enfrentar la delincuencia.

Las cámaras adjudicadas corresponden al modelo Axon Body 4, con tecnología de punta que incluye almacenamiento encriptado, sensores de activación automática, autonomía superior a 13 horas y trazabilidad forense inviolable, asegurando que las grabaciones puedan utilizarse como evidencia confiable frente a denuncias y delitos.

Por su parte, el alcalde Desbordes explicó que “las cámaras corporales son clave porque registran toda la secuencia de los hechos, no solo la ‘segunda foto’, cuando el funcionario reacciona. Eso protege a nuestros inspectores y entrega pruebas válidas en un juicio. Por eso es urgente que el Congreso apruebe la ley de seguridad municipal y entregue más herramientas de protección a quienes cuidan a la ciudadanía”.

Mientras, su par de Estación Central, Felipe Muñoz, sostuvo que “este trabajo conjunto entre Santiago, Estación Central y el Gobierno Regional demuestra que solo con coordinación podemos recuperar espacios como el Barrio Meiggs. Estas cámaras corporales no solo son un medio de prueba, también resguardan cada procedimiento de nuestros inspectores y fortalecen la lucha contra la delincuencia y el comercio ambulante. Por eso es urgente que el Congreso apruebe la ley de seguridad municipal, para que podamos hacer aún mejor nuestro trabajo”.

La inversión total asciende a $1.246 millones, con un plazo de entrega de 120 días corridos y garantía de 18 meses. La distribución por macrozonas finalizará en diciembre de este año.

Con este proyecto, el Gobierno de Santiago refuerza su compromiso con la seguridad ciudadana, sumando esta medida a una inversión histórica de $193.345 millones en seguridad durante la gestión de Claudio Orrego, que ha incluido apoyo a policías, emergencias, prevención situacional y proyectos comunitarios.

Source Texto: Aton/ Foto: Aton
1
