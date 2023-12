Gobierno descarta problemas con EEUU por dichos de embajador Valdés tras muerte de Kissinger

El Gobierno respaldó las declaraciones que realizó el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, tras el fallecimiento del exsecretario del Departamento de Estado de EEUU, Henry Kissinger.



A través de su cuenta de X, Valdés manifestó que “ha muerto un hombre cuyo brillo histórico no consiguió jamás esconder su profunda miseria moral”, publicación que fue reposteada por el Presidente Gabriel Boric.



Al respecto, la vocera de La Moneda, Camila Vallejo, aclaró que “en conversación con la Cancillería, ellos señalan que, no habido ningún problema de relaciones bilaterales con Estados Unidos frente a los dichos de nuestro embajador, por si hay especulaciones respecto a eso”.



En esta línea, manifestó que el embajador “obviamente representa al Gobierno de Chile en Estados Unidos, es un excelente embajador y como Gobierno ustedes saben que nunca ha sido nuestro afán, sino todo lo contrario, relativizar lo que sucedió en nuestro país durante el Golpe Militar, y los sucesos que tuvimos con posterioridad, y quienes estuvieron detrás, y quienes participaron en lo que fue ese Golpe, el diseño del Golpe militar, además de la dictadura cívico militar”.



De esta forma, Vallejo recalcó que “sabemos lo que representó Kissinger para nuestro país, para ese cruento momento y, por lo tanto, nada más que decir. Lo que señala el embajador va en la línea de no relativizar los sucesos durante ese período de nuestro país”.