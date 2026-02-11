Gobierno evalúa envío de ayuda humanitaria a Cuba

La vocera de La Moneda, Camila Vallejo, dijo este miércoles que el Gobierno está evaluando enviar ayuda humanitaria a Cuba, como ya lo está haciendo México, debido al bloqueo de Estados Unidos a la isla.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reveló a inicios de febrero que no están recibiendo combustibledesde que Estados Unidos inició el bloqueo naval a Venezuela en diciembre.

Declaró que “en estos momentos tenemos una situación energética, desde el punto de vista de combustible, compleja” que no permite “garantizar no solo la generación eléctrica sino actividades básicas, sobre todo que tienen que ver también directamente con la población”.

Según consignó T13, Vallejo fue consultada en Radio ADN respecto a la posibilidad de que el gobierno apoye a Cuba en este contexto y aseguró que la actual administración “siempre ha estado dispuesto a ir en ayuda, por razones humanitarias, de pueblos que han necesitado por situaciones de guerra, invasiones o incluso en este caso de bloqueo económico que afectan al final no al sistema político, a quien dirige los sistemas políticos de esos gobiernos, sino que finalmente a las personas”.

Agregó que “México está mandando ayuda y me parece muy positivo y necesario. Nosotros estamos en ese proceso de evaluación en función de los recursos que estén disponibles y de las necesidades concretas de ayuda”.

Desde el Partido Comunista, tienda que forma parte del oficialismo, ha existido un llamado a respaldar a la isla, recordando el apoyo que entregaron durante la dictadura y condenado el actuar de Estados Unidos.