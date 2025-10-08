Gobierno presenta recurso de amparo tras liberación de Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo

El Gobierno presentó este miércoles un recurso de amparo y un recurso de reposición luego de que la Corte de Apelaciones de Coyhaique concediera la libertad condicional a Mauricio Ortega, condenado por la agresión contra su expareja, Nabila Rifo.

El hecho se registró en mayo de 2016 cuando la mujer fue golpeada por su entonces pareja y padre de dos de sus cuatro hijos. A causa de la agresión, la víctima perdió ambos ojos, consignó T3.

Ortega fue condenado a 18 años de cárcel por el ataque. Específicamente a 12 años y 180 días por el delito de lesiones graves gravísimas, otros cuatro años por lesiones graves y 541 días por el delito de violación de morada, luego de que la Corte Suprema desestimara el delito de femicidio frustrado.

La expareja de Rifo cumplió nueve años de su pena en la cárcel de Puerto Aysén, específicamente ocho años y dos meses desde la lectura de la condena, además del tiempo en prisión preventiva.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, en entrevista con T13 Radio, Orellana explicó que, si bien las libertades condicionales son herramientas legítimas definidas por los tribunales, en este caso la Corte de Apelaciones de Coyhaique omitió considerar a una parte clave del proceso judicial.

“Quienes fueron parte del juicio contra la persona que fue considerada culpable por el propio tribunal, tienen el derecho a ser oídos a la hora de tomar esa decisión”, afirmó.



“Eso fue lo que no ocurrió respecto al Servicio Nacional de la Mujer como querellante, y es en base a eso que vamos a apelar”, complementó.



De esta manera, la estrategia que utilizará el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género es argumentar que no fueron considerados en el proceso previo a la concesión del beneficio. “En particular, dado que fuimos querellantes y llegamos hasta la Suprema en su momento como Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, vamos a apelar por no haber sido escuchados previo a la discusión de beneficios carcelarios”, expresó.



La ministra subrayó que “los querellantes deben ser escuchados (cuando se están definiendo las libertades condicionales), de acuerdo a los procesos que se siguen en estos casos, y no fue el caso respecto al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género”.

