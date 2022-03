Gobierno retira primera querella por Ley de Seguridad del Estado en la Región del Biobío

El gobierno del Presidente Boric retiró la primera querella por Ley de Seguridad del Estado en la Región del Biobío beneficiando a personas que habrían saqueado un supermercado en la comuna de Coronel.



Se trata de un robo en lugar no habitado -un local de Unimarc- ocurrido el 18 de octubre del 2019, hecho por el que hay nueve imputados.



Abogados de la Delegación Presidencial Regional informaron de la determinación de desistir de la acción legal al Juzgado de Garantía de Coronel que debe ser ratificado a través de la presentación de un escrito formal.



Daniela Dresdner, delegada regional, informó que el hecho en cuestión tenía calificación de menor, y que por ende, debía ser investigado como un delito menor.



“Era una querella menor de un incidente que ocurrió en el stripcenter de Coronel, y vamos a proseguir en muchas de las causas, (…) pero ya no como Ley de Seguridad Interior del Estado, sino como delitos comunes, que fue lo que fueron”, expresó la autoridad.



De todas maneras, desde del Ministerio Público sostuvieron que la investigación no debería verse afectada por la decisión tomada por el gobierno, pues se trata de un delito como el robo en lugar no habitado, por el cual están imputadas 10 personas.



Respecto de otro delito, puntualmente del incendio a la gobernación del Biobío, Dresdner señaló que “es un caso distinto”, y que “es el único caso que en este momento tenemos de acusado con Ley de Seguridad Interior del Estado”.