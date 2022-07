Gobierno solicitará prórroga del Estado de Excepción, pero medida no se extenderá a Los Ríos

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo este jueves, tras la reunión de evaluación de Estado de Excepción, que por ahora dicha medida no se extenderá a la Región de Los Ríos, como lo han solicitado algunos parlamentarios y gremios de la zona.



Añadió que el Gobierno volverá a concurrir al Congreso para solicitar la prórroga de la medida en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío.



“He transmitido la decisión del Gobierno de concurrir al Congreso para solicitar una prórroga del Estado de Excepción en los territorios donde hoy día rige, es decir en la provincia de Arauco y Biobío, y la Región de la Araucanía. Hay que recordar que el Estado de Excepción vigente vence el 30 de julio y, por lo tanto, el Gobierno va a ingresar, de manera pronta, la solicitud al Congreso”, afirmó.



Sobre la opción en Los Ríos, indicó que “ha sido parte del análisis del comité de evaluación del día de hoy para tener más elementos de juicio y para poder escuchar a la Región de Los Ríos. El Presidente y la ministra del Interior me pidieron concurrir ayer a la región, me reuní con el fiscal regional, me reuní con los alcaldes de las comunas de Los Ríos y me reuní con los gremios”.



“Quiero decirles que, en el caso de Los Ríos, después de haber escuchado respecto a qué hacer en el caso de la región, después de haberme reunido con la gobernadora subrogante, después de haber escuchado a los alcaldes y a representantes de los parlamentarios, puedo transmitir un sentido mayoritario de las autoridades políticas de la región. Ellos quieren medidas de seguridad, pero le hemos planteado, y ellos están de acuerdo, iniciar una etapa previa a cualquier decisión respecto a un Estado de Excepción”, afirmó.



Monsalve detalló que la primera medida será “la instalación de puntos de control en lugares que son considerados estratégicos, para prevenir, encontrar o controlar hechos de violencia, como los graves hechos que han ocurrido en la Región de Los Ríos”.



“Segundo, se va a desplazar también a la región el subsecretario de Obras Públicas con el objeto de iniciar el trabajo para mejorar las condiciones de seguridad en la Ruta 5 Sur en el trayecto que involucra la región de Los Ríos”, expresó. Esto se traduce en cámaras de televigilancia, cámaras técnicas y pórticos de lectura de patentes.



Señaló que “tercero, he escuchado con mucha atención al fiscal regional en la arista de buscar a los responsables de los hechos de violencia y lo hemos escuchado respecto a cuáles son las deficiencias y debilidades que tiene el Ministerio Público para hacer una mejor ejecución de persecución penal y, por lo tanto, hemos tomado la decisión de concurrir a resolver esas brechas, que particularmente tiene que ver con peritos para el proceso de recolección de evidencia, peritos químicos, peritos mecánicos y peritos balísticos”.



Además, “se va a desplazar a la región la próxima semana el jefe del Departamento de Acción Social del Ministerio de Interior, con el objeto de tener una reunión con las víctimas de los hechos de violencia rural, para poder tener una pronta respuesta”.