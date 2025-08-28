Guaidó y tensiones con EEUU: “Maduro ahora no aguanta un round uno a uno”

El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, abordó las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, tras el despliegue militar estadounidense en aguas venezolanas y el deterioro de su estructura de poder interna.



En conversación con Radio ADN, Guaidó fue consultado por la eventualidad de que el mandatario venezolano siga resistiendo o termine huyendo fuera del país: “Eso está por verse. Lo que sí es claro es que no hay un poderío militar para él”.



“La infraestructura de la Fuerza Armada de Venezuela está muy deteriorada. Es decir, ahora no aguanta un round uno a uno Maduro. Nosotros esperaríamos que se respetara la Constitución, que pueda regresar Edmundo González como presidente electo”, señaló.



Frente a dicho panorama político, desde la Casa Blanca aseguran que Nicolás Maduro es el cabecilla del Cartel de los Soles. “Esto tiene que ver con el escalamiento de Nicolás Maduro, de aferrarse en el poder, de aliarse con grupos terroristas, y financiar organizaciones como el Tren de Aragua, el ELN y la disidencia de la FARC”, explicó.



Luego, justificó el accionar de Estados Unidos: “Esto es una operación en contra de la soberanía de Venezuela, porque la soberanía de Venezuela fue violada por Nicolás Maduro”.



Agregó que “esta escalada de tensión la busca directamente Maduro y la provoca con sus vínculos con grupos terroristas. Esta operación no es contra Venezuela, es contra un dictador y líder de un cartel”.