Guarello disparó contra Lasarte tras la humillante derrota ante Brasil: “Se jugó de cualquier manera”

Luego de la humillante derrota de la selección chilena ante Brasil, las críticas llovieron hacia el conjunto nacional, que hoy necesita de un verdadero milagro para alcanzar el cupo para el repechaje mundialista a Qatar 2022.

Un descarnado análisis fue el que realizó Juan Cristóbal Guarello, periodista de la Radio ADN, quien criticó la gestión de Martín Lasarte y la decisión de la dirigencia chilena de poner al uruguayo como el sustituto de Reinaldo Rueda.

“El modelo desbarrancó cuando Milad llega a la ANFP y Rueda se va, cuando le tenían un cuerpo técnico tres meses antes que renunciara. Lo de Lasarte fue improvisado al no tener a Almeyda. Tuvo un buen momento hace 10 años, hizo lo que pudo pero tiene una forma de encarar el fútbol que no le servía a Chile”, disparó el comentarista.

En esa misma línea, agregó que “necesitaba una línea de juego a ajustar, se jugó de cualquier manera. Esto fue una melcocha, apeló al ADN de la Generación Dorada, que siempre dan más. Eso son factores anímicos, había que dotarlos de un sistema. De la nada apareció Brereton”.

Profundizando en la mala gestión de Milad, Guarello explicó que “quieren que Chile gane lo más barato posible, el rendimiento del 2015 con el presupuesto de 1984. Se ve reflejado en los clubes. Eso en el fútbol no funciona, necesitas sparrings y proyectar jugadores permanentemente, un trabajo a 4 años. Se echó a Rueda por caro y se trajo a un DT que llegó a Santiago por un tratamiento médico”.

Sobre el final, también criticó las decisiones arbitrales en el encuentro disputado en el estadio Maracaná.

“Es increíble cómo desde el VAR deciden qué jugadas se miran o no se miran. Hubo un par de patadas de brasileños que merecían revisión y no hubo llamado, aunque Chile no perdió por el árbitro“, precisó.