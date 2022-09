Guido Girardi: “Si fracasa Boric, va a ganar la extrema derecha”

El exsenador del PPD, Guido Girardi, advirtió que de fracasar el Gobierno de Gabriel Boric, lo que se viene será un gobierno de extrema derecha.



En entrevista con La Tercera, el fundador del Congreso del Futuro manifestó que “tenemos que entender todos que si fracasa el Gobierno del Presidente Boric no va a ganar el Socialismo Democrático, no van a ganar los amarillos, va a ganar la extrema derecha, ni siquiera va a ganar la UDI o RN”.



Afirmó que “así como (José Antonio) Kast erosiona a la derecha y a la UDI, también tenemos a (Daniel) Jadue que le erosiona al Partido Comunista su representación”.



Respecto de la llegada de Carolina Tohá y Ana Lya Uriarte al gabinete, el exparlamentario indicó que “me parece que la llegada de Carolina y Ana Lya agrega experiencia a una generación que tiene entusiasmo, que tiene pasión, pero que es rehén de su historia. Esta generación tal vez ha sido una de las más exitosas. Yo era presidente del Senado en 2011 y Gabriel Boric era presidente de la FECH. Han sido exitosos, pero cuando tienes éxitos permanentes en el fondo te transformas en arrogante”.



Agregó que “cuando te conviertes en arrogante, pierdes la capacidad de escuchar. Porque te ha ido bien, has tenido éxito, pero también cuando tienes éxitos permanentes en corto plazo, no generas experiencia, porque la experiencia nace de los fracasos, de los errores, de caerse, de volver a levantarse, nace de las cicatrices y de los conflictos. Esta generación yo la grafico como aquel ciclista que iba con viento de cola y en bajada. Y luego tiene el viento en contra de la sociedad y en subida. No tienen la experiencia. Por eso ha sido una buena decisión incorporar experiencia y eso es lo que representa la incorporación de Carolina y Ana Lya. Carolina ha sido ministra, parlamentaria y alcaldesa, ha tenido sufrimiento y derrotas y eso da experiencia”.



Al ser consultado si se sintió marginado por la nueva generación política, respondió que “lo que pasa es que los 30 años, paradojalmente, van a pasar a la historia como uno de los más exitosos en la historia de Chile. Este gobierno va a ayudar a que eso sea así. Yo creo que muchos van a echar de menos a los 30 años, pero también yo soy consciente que los 30 años tuvieron luces y sombras. Creo que la generación que dio origen al Frente Amplio, en parte tiene que ver con las renuncias nuestras. Acá va a haber un reequilibrio de la mirada histórica, donde va a volver a emerger la Concertación y la Nueva Mayoría, donde se van a valorar aquellos avances para el país”.



Sobre si el resultado del plebiscito fue un castigo al Gobierno, Girardi explicó que “creo que es más complejo. Es evidente que estaba indisolublemente ligado el resultado a la evaluación del gobierno. Hay una suerte de plebiscito también al gobierno, que cometió muchos errores. Pero también la propuesta fracasó por la Convención. El 80% de los chilenos dijo que quería una nueva Constitución y generó un mandato gigantesco. Ahora se dilapidó ese mandato por distintas razones. Cuando se hizo la elección de los constituyentes, las redes sociales generaron burbujas de colectivos virtuales, que se fueron autoafirmando en sus causas. Los antivacunas, los terraplanistas, los ambientalistas, los animalistas, los que defienden su territorio. Pero esas causas se van autodoctrinando. Y al final, cada uno considera que su valor o su desafío es más importante que la causa de un proyecto país”.