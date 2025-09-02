Home Nacional "hallan cuerpo al interior de un vehículo frente al hospital carlo..."

Hallan cuerpo al interior de un vehículo frente al Hospital Carlos Van Buren

Según los primeros antecedentes, el cadáver correspondería a una persona en situación de calle que pernoctaba en el vehículo y que era conocida en el sector.

Eduardo Córdova
El cuerpo de un hombre fue encontrado este martes al interior de un vehículo que estaba estacionado a un costado del ingreso de urgencia del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.

Aún no se ha precisado la data de muerte del sujeto, pero las primeras diligencias indican que llevaría, al menos, un par de días fallecido y no presentaría signos de intervención de terceras personas.

Tras ser advertidos por vecinos, Carabineros acudió al lugar y acordonó el sitio del suceso, a la espera de la llegada de la Brigada de Homicidios de la PDI, que quedó a cargo de la indagatoria por instrucción de la Fiscalía.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Eduardo Córdova
9
