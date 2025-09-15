Hallan cuerpo calcinado con pierna amputada en Algarrobo: existen indicios de intervención de terceros

La PDI de San Antonio investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre de 61 años, completamente calcinado y con una pierna amputada, en Algarrobo. Existen indicios de la intervención de terceros en la muerte de la víctima.

Según informó el diario El Líder de San Antonio, el hallazgo se produjo en un galpón ubicado en el sector Camino del Medio de Algarrobo.

La Brigada de Homicidios de San Antonio estableció que la víctima presentaba graves quemaduras en la mayor parte de su cuerpo y la amputación de una pierna. La data de muerte fue estimada entre ocho y diez horas antes del descubrimiento.

El subcomisario Jonathan Carvacho precisó que “en el lugar se trabajó con la colaboración de peritos del Laboratorio de Criminalística Regional Valparaíso en realización del levantamiento de evidencias y fijaciones correspondientes en el sitio del suceso”.

Los antecedentes del caso fueron informados a la Fiscalía de San Antonio. La principal hipótesis apunta a la posible participación de terceros en el hecho.