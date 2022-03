“He quedado atónita de escucharla”: Carmen Gloría Arroyo se indigna con mujer que pedía una rebaja de pensión

Un particular caso provocó la indignación y molestia de Carmen Gloría Arroyo en el programa de TVN “Carmen Gloria a tu servicio”, luego de que una mujer le pidiera a su hijo que le perdonara el pago de una pensión alimenticia.

La implicada, llamada Silvia, llegó al espacio televisivo junto a su hijo Cristián, señalando que “estoy con mi hijo acá por una pensión de alimentos. Yo le debo pensión de alimentos a él y también le debo harto tiempo de no vernos, de no tener una relación. Yo no lo conozco a él como mi hijo, ni él a mí como su mamá”.

En la misma línea, argumentó que “hay hartos motivos por los que pasó esto y lo que nos llevó a tener nuevamente comunicación fue la pensión. El papá puso la demanda, me llegó una orden de arresto, la cual fue cumplida y tuve que cancelar dos millones de pesos”.

“Yo no trabajo, soy dueña de casa, tengo dos niños a mi cuidado y el papá de mis hijos es temporero agrícola. Trabaja por el mínimo y sin contrato (…). No le pido que se ponga en mi lugar, porque no tengo derecho, pero sí que piense un poco en que no tengo trabajo”, añadió la mujer, que debe pagar una pensión de 20.000 pesos.

Por su parte, el hijo manifestó ante Arroyo, que “me he puesto hartas veces en el lugar de ella, siendo que ella nunca estuvo como mamá”.

Posteriormente, la abogada comenzó a intervenir sobre el caso, demostrando su malestar ante los pedidos y explicaciones de la madre. “Siendo sincera, me tiene sin palabras escucharla. He quedado atónita de escucharla. Sin ninguna empatía”, expresó.

“Con un desparpajo dice ‘bueno, este es mi hijo, a pesar de que no lo conozco, no tengo relación con él y lo llamé solo por esto de la pensión de alimentos’. De ahí para adelante todas sus frases han sido argumentos económicos”, añadió Arroyo.

Finalmente, se dirigió con indignación a la mujer, a quien le dijo “su hijo pide la palabra, dice frases con dificultad, su voz se entrecorta, porque por Dios que es duro escucharla. Es inentendible. Uno puede entender la pobreza, pero no el abandono y más encima con la frivolidad con que lo dice es lo más impactante. La pensión de alimentos que usted tiene es muy mínima. Me parece un descaro pedir una rebaja”.