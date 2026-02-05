Hija de María Ignacia González a punta a la Fiscalía: “El río se supone que ha bajado lo suficiente”

Casi ocho meses han pasado desde que se perdió el rastro de María Ignacia González, concejala de Villa Alegre, quien fue vista por última vez el 15 de junio de 2025. Desde esa fecha, su paradero continúa siendo desconocido.

La investigación no ha mostrado avances significativos, lo que ha generado molestia en su familia.

En ese contexto, Javiera González, hija de la concejala, calificó como una burla que el foco siga puesto en el cauce del río, pese a la ausencia de hallazgos.

En paralelo, el fiscal Julio Contardo confirmó que esa zona aún se mantiene bajo interés investigativo.

Javiera González expresó su molestia por la insistencia en esa línea y señaló: “Con respecto a que aún no se descarte el río como principal línea investigativa, para nosotras como familia nos llega a parecer una burla a esta altura, considerando todos los recursos económicos y humanos que se han utilizado para buscar en ese lugar”.

En esa misma línea, la hija de la concejala desaparecida apuntó a las condiciones actuales del río.

“Ya estamos a más de la mitad del verano, el río se supone que ha bajado lo suficiente como para que puedan buscar en todos los lugares que arrojó el dron que detectó metales”, agregó..

Finalmente, Javiera González sostuvo que la familia espera que se avance hacia otras hipótesis investigativas.

“Sin embargo, si es que para el fiscal es algo importante para poder priorizar otras líneas investigativas, por supuesto que deseamos que cuanto antes terminen de buscar en ese lugar para poder abocarse a otras hipótesis que quizás puedan tener más peso, al menos para nosotras”, agregó.