Home Triunfo "hincha de deportes iquique amenazó de muerte e intentó agredir al..."

Hincha de Deportes Iquique amenazó de muerte e intentó agredir al futbolista Marcelo Jorquera

La esposa del jugador de los “Dragones Celestes” denunció los hechos a través de sus redes sociales, donde detalló que el incidente ocurrió mientras veían un partido de básquetbol. “El tipo estaba fuera de sus casillas, lo que intimidó a mi hija de 4 años y a la hija de nuestros amigos, de 3 años”, mencionó.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

Nada de bien lo está pasando el jugador de Deportes Iquique, Marcelo Jorquera. Es que a la mala campaña que tiene a los “Dragones Celestes” con peligro de descender a la Primera B, se sumó que el futbolista enfrentó un tenso momento junto a su familia, al recibir amenazas de un barrista mientras veía un partido de básquetbol.

Para seguir leyendo esta nota haz clic en el siguiente enlace: https://www.triunfo.cl/hincha-de-deportes-iquique-amenazo-de-muerte-e-intento-agredir-al-futbolista-marcelo-jorquera

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Confirman que cuerpo hallado en playa de Arauco en ago...

El hallazgo ocurrió el 6 de agosto pasadas las 17:00 horas, cuando pescadores encontraron el cadáver en la playa del sector Rumena, en Arauco, dando aviso inmediato a Carabineros.

Leer mas
Vanguardia

VIDEO: Lamine Yamal sube un video de Nicki Nicole juga...

El futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, subió un video a sus redes sociales en el que se ve a su novia, la cantante Nicki Nicole, jugando con su hermano pequeño, Keyne. La pareja anunció hace una semanas su noviazgo y parece que su relación va viento en popa, acallando los rumores que apuntaban al fin de su historia de amor.

Leer mas
Vanguardia

Raffaella di Girolamo revela la reacción de su madre a...

En una conversación con la Revista Ya, la psicóloga profundizó acerca de cómo vivió el proceso judicial en contra del actor, y también entregó detalles de la charla que tuvo con Claudia di Girolamo al contarle sobre el presunto abuso sexual.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/