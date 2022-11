Histórico de Universidad de Chile vuelve del retiro y manda un recado

Matías Rodríguez, histórico jugador de Universidad de Chile, anunció que echó pie atrás a la decisión de retirarse del fútbol profesional, y avisó que está atento a cualquier llamada para concretar un posible retorno a la actividad.

Cabe recordar que el lateral derecho anunció su retiro en junio del 2022, tras su salida de Defensa y Justicia, último club que defendió.

“Después del retiro sí se me ha pasado por la cabeza la posibilidad de volver a jugar. Mi hijo me lo pregunta. A partir de esa charla que tuve con él, dije ‘¿por qué no intentarlo?’, si es que se llega a presentar una oportunidad”, expresó el campeón de Sudamérica con la U en 2011.

En esa misma línea, contó que “por eso inicié entrenamientos con una rutina profesional, por si alguien pega un llamado”.

“Estoy entrenado fuerte y me estoy cuidando, con descanso y comidas para ver si existe la posibilidad. Si no se da, no se da. Pero no sabría decir algún equipo. Primero quiero sentirme bien físicamente y después brindarme a la oportunidad que pueda surgir”, manifestó.

También contó que está cerca de titularse como entrenador de fútbol: “En 2020 empecé a estudiar la carrera y este 13 de diciembre tenemos la ceremonia donde nos entregan los diplomas. Fueron tres años que estudié la carrera, no sé si la voy a ejercer, pero tuve la posibilidad de poder haberla estudiado”.

Finalmente, tuvo palabras para los hinchas de Universidad de Chile: “A la hinchada de la U se le extraña, pero lo bueno es que me hacen sentir el cariño en las redes sociales, cuando me ha tocado ir a Chile, en cualquier lado. De mi parte y como familia también le tenemos un cariño muy grande, lindo y sano”.