Hombre de nacionalidad ecuatoriana fue herido a bala en la Vega Central

El hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas de este martes en la intersección de Antonia López de Bello con Salas, donde la víctima recibió al menos tres disparos y fue trasladada hasta el Hospital San José.

Eduardo Córdova
Un hombre de nacionalidad ecuatoriana fue herido a bala en el sector de la Vega Central, en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana.

El ataque se registró cerca de las 22:00 horas de este martes en la intersección de Antonia López de Bello con Salas. En ese lugar, la víctima recibió al menos tres impactos balísticos y fue trasladada al Hospital San José.

El subinspector Luis Sanhueza, de la BH Centro Norte, entregó detalles del procedimiento, indicando que “personal de Carabineros mientras se encontraba realizando patrullaje en las inmediaciones del lugar, se percatan de esta situación, trasladando a la víctima hasta el Hospital San José, donde actualmente se encuentra siendo intervenida por personal médico, fuera de riesgo vital”.

La autoridad policial precisó la edad y condición migratoria del herido. Afimó que “la víctima es una persona de nacionalidad ecuatoriana de 31 años de edad (…) la situación migratoria se encuentra irregular en nuestro país”.

La Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo del caso y realiza las pericias necesarias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

