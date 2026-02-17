Hombre de nacionalidad venezolana murió acribillado en el Puente Recoleta

Home Nacional "hombre de nacionalidad venezolana murió acribillado en el puente ..."

Eduardo Córdova
Un hombre de 32 años, de nacionalidad venezolana, fue asesinado a balazos este lunes en la vereda del Puente Recoleta, en el límite entre Recoleta y Santiago. El crimen ocurrió en plena vía pública y es investigado por las autoridades.

El fiscal Gamal Massú, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), confirmó que la víctima recibió múltiples impactos. “Se trata de un ciudadano venezolano, con residencia en Chile, que fue objeto de múltiples disparos —cuatro—, dentro de ellos en el cráneo, pierna y abdomen, y resultó fallecido”, señaló, según recogió Radio Cooperativa.

Personal del SAMU concurrió hasta el sector, específicamente entre Avenida Santa María y Cardenal José María Caro. Sin embargo, sólo pudo constatar el deceso del hombre debido a la gravedad de las heridas.

Funcionarios municipales y efectivos de Carabineros también acudieron al sitio del suceso para resguardar el área y facilitar las primeras diligencias.

La Brigada de Homicidios de la PDI y el ECOH de la Fiscalía quedaron a cargo de la investigación. Actualmente realizan empadronamiento de testigos y levantamiento de evidencia para identificar a los responsables, quienes escaparon hacia el sur por avenida Bellavista.

Source Texto: La Nación / Foto: Fiscalía ECOH
