Hombre muere en Metro San Ramón luego de ser reducido por personal municipal

Un hombre falleció este jueves tras ser reducido por funcionarios municipales en el Metro San Ramón.

Según información entregada por el subprefecto Robert Canales, de la Brigada de Homicidios de la PDI Metropolitana, durante la mañana el sujeto, chileno de 36 años, había protagonizado un altercado con su familia en su domicilio, lo que motivó la presencia de personal municipal para intervenir en el lugar.

“Lo siguen hasta el Metro San Ramón, lugar donde esta persona efectúa algunos destrozos, por lo cual los guardias municipales lo reducen. En ese instante, comienza a convulsionar por lo que el personal paramédico lo atiende y lo traslada a un centro asistencial cercano, donde llega fallecido”, explicó Canales, recogió T13.

El subprefecto detalló que los exámenes practicados por la PDI confirmaron que el fallecido presentaba lesiones atribuibles a la reducción, aunque estas no explican la causa de muerte. Por ello, será el Servicio Médico Legal (SML) quien determinará las razones exactas del deceso.

Desde la Fiscalía informaron que el personal municipal de San Ramón que participó en el procedimiento deberá declarar ante el Ministerio Público, mientras que no se registran personas detenidas hasta el momento.