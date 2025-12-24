Home Nacional "hombre muere tras ser apuñalado en el interior de restaurante en ..."

Hombre muere tras ser apuñalado en el interior de restaurante en Recoleta

El capitán Ignacio Ortiz, de la Sexta Comisaría de Recoleta, explicó que “en horas de la tarde, Carabineros fue alertado por transeúntes de que al interior del local se mantenía una persona lesionada producto de una agresión por arma blanca y que la persona que la había agredido se habría dado a la fuga del lugar”.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Hombre muere tras ser apuñalado en el interior de restaurante en Recoleta

Un hombre murió la tarde del martes tras ser apuñalado al interior del restaurante “Don Guille”, ubicado en la comuna de Recoleta, luego de un ataque ocurrido en el recinto emplazado en la calle Trieste.

De acuerdo con los primeros antecedentes, Carabineros fue alertado por transeúntes sobre la presencia de una persona con heridas cortopunzantes al interior del local. Al llegar al lugar, el personal policial constató que el hombre se encontraba sin signos vitales.

El capitán Ignacio Ortiz, de la Sexta Comisaría de Recoleta, explicó que “en horas de la tarde, Carabineros fue alertado por transeúntes de que al interior del local se mantenía una persona lesionada producto de una agresión por arma blanca y que la persona que la había agredido se habría dado a la fuga del lugar”.

El oficial agregó que la víctima ya fue identificada, señalando que “la persona (la víctima) está identificada, es de nacionalidad chilena, es un adulto”.

Según consignó Meganoticias, el fiscal adjunto de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Luis Contardo, indicó que “una persona de sexo masculino ingresó al establecimiento y le habría ocasionado dos lesiones con un cuchillo a una persona que se encontraba al interior”.

El persecutor detalló además que el atacante habría llegado y huido a pie, precisando que “entendemos que el sujeto ingresó y concurrió al lugar a pie y habría escapado también a pie”.

Finalmente, Contardo sostuvo que la víctima “en principio sí mantendría antecedentes” judiciales.

Source Texto: La Nación / Foto: t13
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
Exseleccionado juvenil alemán falleció tras caer desde...

Sebastian Hertner, de 34 años, perdió la vida en un trágico accidente en un centro de esquí en Montenegro, lugar donde se encontraba de vacaciones junto a su esposa, quien, por su parte, sufrió una fractura en una pierna.

Leer mas
Nacional
Irina Karamanos reaparece y reflexiona sobre el rol de...

La socióloga, expareja del Presidente Boric, escribió en su cuenta de X: “Parece todo un dilema el de Pía, salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que-retrocediendo el reloj-llena el ‘vacío’ dejado por reinados”.

Leer mas
Nacional
Conductor volcó su camión, se desnudó y fue detenido e...

Según los primeros antecedentes, tras el volcamiento y por causas que aún son materia de investigación, el conductor se quitó la ropa, quedando únicamente en ropa interior, mientras el resto de sus prendas permanecían sobre la vereda.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/