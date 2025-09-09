Home Nacional "hombre se encuentra en estado grave tras ser baleado en plena vía..."

Hombre se encuentra en estado grave tras ser baleado en plena vía pública en Estación Central

El ataque se produjo alrededor de las 20 horas de este lunes en calle Fresia, mientras la víctima se encontraba estacionando su motocicleta frente a su domicilio. De improviso, apareció el vehículo, del cual le dispararon en cuatro oportunidades.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

Un hombre de unos 35 años, de nacionalidad venezolana, quedó herido de gravedad luego de ser baleado la noche de este lunes en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana, por desconocidos que se movilizaban en un vehículo y que se dieron a la fuga.

El ataque se produjo alrededor de las 20 horas de este lunes en calle Fresia, mientras la víctima se encontraba estacionando su motocicleta frente a su domicilio. De improviso, apareció el vehículo, del cual le dispararon en cuatro oportunidades.

La víctima sufrió un impacto en el abdomen, pero alcanzó a llegar a una caseta de seguridad municipal ubicada a pocas cuadras donde lo auxiliaron y trasladaron a un recinto asistencial, donde quedó internado en estado grave.

El fiscal Rodrigo Moya informó que “un vehículo color rojo participó en los disparos, no se sabe cuántas personas estaban en su interior, y en relación a testigos se está empadronando, hasta ahora no hay testigos que hayan visto la dinámica de los hechos”.

Añadió que “la víctima tiene un impacto en el abdomen, está fuera de riesgo vital y en el lugar existen cinco vainillas y una munición entera”.

El homicidio frustrado comenzó a ser investigado por la Fiscalía ECOH y el OS9 de Carabineros. No se descarta un ajuste de cuentas como motivo del ataque.

Source Texto: Aton/ Foto: ECOH
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Comisión de Salud del Senado aprueba en general proyec...

a iniciativa pasó a la Sala de la Cámara Alta. Contó con el apoyo del presidente de la instancia, Iván Flores (DC), además de Juan Luis Castro (PS) y Ximena Órdenes (PPD); mientras que Sergio Gahona (UDI) y Francisco Chahuán (RN) votaron en contra.

Leer mas
Vanguardia

Esposo de la mujer de la “kiss cam” de Coldplay rompe ...

Andrew Cabot, expareja de Kristin Cabot, la mujer que aparece en el video viral, se pronunció por primera vez y subrayó que ambos habían terminado su relación “de forma privada y amistosa varias semanas antes” del recital de Coldplay.

Leer mas
Nacional

Operación “Fortaleza”: Intenso control migratorio conj...

El prefecto Óscar Bacovich, jefe nacional de Asuntos Públicos de la PDI, indicó que “es una operación en conjunto que está realizando la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile a nivel nacional, y que el día de hoy, principalmente, se enmarca en lo que es la fiscalización de extranjeros”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
25
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/