Hombre se encuentra en estado grave tras ser baleado en plena vía pública en Estación Central

Un hombre de unos 35 años, de nacionalidad venezolana, quedó herido de gravedad luego de ser baleado la noche de este lunes en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana, por desconocidos que se movilizaban en un vehículo y que se dieron a la fuga.



El ataque se produjo alrededor de las 20 horas de este lunes en calle Fresia, mientras la víctima se encontraba estacionando su motocicleta frente a su domicilio. De improviso, apareció el vehículo, del cual le dispararon en cuatro oportunidades.



La víctima sufrió un impacto en el abdomen, pero alcanzó a llegar a una caseta de seguridad municipal ubicada a pocas cuadras donde lo auxiliaron y trasladaron a un recinto asistencial, donde quedó internado en estado grave.



El fiscal Rodrigo Moya informó que “un vehículo color rojo participó en los disparos, no se sabe cuántas personas estaban en su interior, y en relación a testigos se está empadronando, hasta ahora no hay testigos que hayan visto la dinámica de los hechos”.



Añadió que “la víctima tiene un impacto en el abdomen, está fuera de riesgo vital y en el lugar existen cinco vainillas y una munición entera”.



El homicidio frustrado comenzó a ser investigado por la Fiscalía ECOH y el OS9 de Carabineros. No se descarta un ajuste de cuentas como motivo del ataque.