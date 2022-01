Hugo Gutiérrez y presencia del PS en el gabinete: “Qué manera de ganar, perdiendo”

El convencional Hugo Gutiérrez (PC) se refirió a la conformación del gabinete anunciado por el Presidente, Gabriel Boric. En ese sentido, aprovechó de ironizar respecto de la presencia del Partido Socialista (PS) en el próximo equipo ministerial.



En primer lugar, manifestó: “Espero que este gabinete esté a la altura de las circunstancias requeridas por nuestros pueblos, y que se ponga a disposición de esta Convención y de la Constitución Política que los pueblos de Chile van a hacer”.



También se refirió a la presencia de personeros de la exNueva Mayoría en la instancia. “Lo que pasa es que yo no sabía que Apruebo Dignidad tenía un acuerdo con la exConcertación, entonces me sorprendí un poco”, expresó.



Ahí fue cuando lanzó un irónico comentario hacia el PS, quien tendrá representación en los ministerios gracias a Maya Fernández (Defensa) y Carlos Montes (Vivienda): “Uno no puede menos que felicitar al Partido Socialista. Qué manera de ganar, perdiendo”.



El PC estará presente en La Moneda a través de Camila Vallejo (Secretaría General de Gobierno), Jeannette Jara (Trabajo y Previsión Social), y Flavio Salazar (Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación).



“Pero bueno, son cosas que el Presidente electo tiene que balancear, equilibrios que tiene que conseguir. Y bueno, son temas que él evalúa”, acotó Gutiérrez.



Finalmente, y sobre eventuales conflictos entre los líderes de las carteras, Gutiérrez estimó: “Yo no creo que haya tensiones. Espero que lo que hemos visto en la Convención entre el Frente Amplio, socialistas y nosotros no se repita en el gobierno. Espero que el Presidente electo sepa entender que a veces hay tensiones pero yo creo en la inteligencia de Gabriel Boric”.