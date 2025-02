Imacec de diciembre supera todas las expectativas y la economía crece 6,6%

El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de diciembre de 2024 superó todas las expectativas y creció 6,6% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada aumentó 0,9% respecto del mes precedente y creció 4,3% en doce meses. El mes registró dos días hábiles más que diciembre de 2023.



Según el Banco Central, el resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de todos sus componentes, destacando el desempeño del resto de bienes, en particular de la fruticultura, y de la minería. En tanto, el aumento del Imacec en términos desestacionalizados fue impulsado por la minería y el comercio.

El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 5,4%, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,4% respecto del mes anterior.



Las expectativas más altas para el Imacec de diciembre apuntaban a un 4,5% gracias a los últimos índices de producción industrial y de actividad del comercio, pero estas proyecciones se quedaron cortas.



IMACEC POR ACTIVIDAD



1. Producción de bienes



La producción de bienes creció 13,3% en términos anuales, resultado que fue explicado, principalmente, por el resto de bienes y la minería. En el resto de bienes destacó el desempeño de la actividad frutícola, en particular, la producción de cerezas. En tanto, la extracción de cobre y litio impulsaron el resultado de la minería. La industria también contribuyó al crecimiento de la agrupación, reflejo de una mayor producción de alimentos y combustibles.



En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó un aumento de 2,3% respecto del mes precedente, resultado que se explicó por el desempeño de la minería.



2. Comercio



La actividad comercial presentó un aumento de 10,6% en términos anuales. Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando la contribución del comercio mayorista y minorista. El primero fue impulsado por las ventas de alimentos, en particular, por las exportadoras de frutas. En tanto, en el

comercio minorista destacaron las ventas realizadas en grandes tiendas, establecimientos especializados de vestuario y a través de plataformas de venta online. El comercio automotor registró mayores ventas de vehículos.



Las cifras desestacionalizadas mostraron un crecimiento de 2,7% respecto del mes anterior, incidido por el comercio mayorista y automotor.



3. Servicios



Los servicios aumentaron 2,0% en términos anuales, resultado que se explicó por los servicios de transporte asociados, principalmente, al comercio exterior. Los servicios empresariales también aportaron al crecimiento.



Las cifras ajustadas por estacionalidad no presentaron variación con respecto del mes precedente.