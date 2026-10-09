Impactante video muestra cómo un auto es arrastrado por el aluvión en Las Condes

Un impactante video muestra cómo un vehículo es arrastrado por la corriente de agua y barro durante el aluvión que afectó a Las Condes la tarde de este jueves. El registro fue grabado desde el interior del automóvil, mientras el torrente lo desplazaba por una de las calles inundadas.

Las imágenes evidencian la fuerza de la corriente y la dificultad para controlar el vehículo ante el avance del agua. El registro se suma a otros videos que muestran los efectos de la emergencia en San Carlos de Apoquindo, donde también se reportaron automóviles arrastrados e inundaciones en inmuebles, recogió Meganoticias.

El fenómeno se produjo en medio de las intensas precipitaciones que afectaron a la Región Metropolitana. La emergencia movilizó a equipos de respuesta y obligó a coordinar medidas para resguardar a las personas en los sectores afectados.