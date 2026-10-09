Sernageomin explica qué es el “Flash Flood”, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) explicó el fenómeno que provocó un aluvión en el sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, durante la tarde de este jueves. La emergencia dejó daños materiales y, hasta el momento, seis personas lesionadas.

El director nacional subrogante del organismo, Mauricio Lorca, señaló que el evento corresponde a una crecida repentina de agua capaz de arrastrar sedimentos y otros materiales, recogió Emol.

“El aluvión ocurrido en San Carlos de Apoquindo corresponde a un ‘flash flood’, que significa una crecida rápida de agua que se genera en muy corto tiempo, y que arrastra una gran cantidad de sedimento y materiales que pueden afectar cauces, ríos o laderas”, explicó.

Seis personas lesionadas tras el aluvión en Las Condes

Tras una reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) regional, el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, confirmó que seis personas resultaron lesionadas.

Entre ellas se encuentra un menor de un año que sufrió una fractura, según los antecedentes entregados por las autoridades.

Durante la noche, equipos especializados de Carabineros, Bomberos y otros organismos continuaron desplegados en el sector para atender la emergencia y asistir a las personas afectadas.

Kast decreta zona de catástrofe en la comuna

Debido a la gravedad de la situación, el Presidente José Antonio Kast instruyó decretar zona de catástrofe en Las Condes para facilitar la disposición de recursos destinados a enfrentar la emergencia.

El Mandatario confirmó la decisión mediante una publicación en su cuenta oficial de X.

“Como resultado de la información levantada en el Cogrid regional, encabezada por el Ministro Alvarado y con la participación de los Ministros de Obras Públicas, Defensa, Salud, Energía, y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruido decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes”, escribió.

Bomberos reporta mil personas asistidas

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben, entregó un balance de las labores realizadas durante la emergencia.

Según informó, los equipos de Bomberos han prestado ayuda a cerca de mil personas.

Además, detalló que unas 200 hectáreas se encuentran comprometidas por la presencia de barro o agua, lo que da cuenta de la extensión del área afectada.

Las labores de emergencia continuaban durante la noche, mientras las autoridades coordinaban la respuesta y evaluaban los daños provocados por el aluvión.