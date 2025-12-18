Impacto por homicidio de reconocido profesor en El Bosque

Conmoción generó la muerte de un profesor de 75 años, quien fue apuñalado por defender el robo de su vehículo en momentos que regresaba a su hogar durante la noche de este jueves, en la comuna de El Bosque, Región Metropolitana.



La víctima, un reconocido docente del Colegio Pablo de Rokha de La Pintana, fue homenajeado por dicha municipalidad con un video que recorre su trayectoria como profesor.



“Lamentamos profundamente el asesinato de Miguel Quiñones, histórico profesor del Colegio Pablo de Rokha, quien dedicó más de 45 años a la educación en nuestra comuna. Expresamos nuestras condolencias a su familia, amistades y a todas las generaciones de estudiantes que formó”, dice la publicación.



El Colegio de Profesores, entidad a la que perteneció el profesional asesinado en calidad de dirigente, condenó el hecho y lo recordó como “El Profe de la Campana”, “un gran defensor de la educación pública”.



Su presidente nacional, Mario Aguilar, sostuvo que “hoy día hemos recibido una noticia devastadora, trágica, terrible, la muerte del profesor Miguel Quiñones, profesor que ejerció muchos años en la comuna de La Pintana, y que fue asesinado en un portonazo que sufrió”.



“Este profesor de La Campana, así lo conocíamos, porque en cada marcha durante muchos años, acompañado de una campana y vistiendo su cotona de profesor, encabezaba la marcha haciendo sonar la campana”, recordó el dirigente.



“Más de alguna vez hablé con él en las marchas, conversábamos. Era un profesor de un compromiso con sus estudiantes, con su compromiso educativo, de un profesionalismo y vocación realmente admirable y además de este compromiso gremial que siempre manifestó”, agregó Aguilar.



“Siempre acompañó las luchas de profesorado. Quiero rendir mi más sentido homenaje al profesor Quiñones, colega, y exigir a las autoridades, policía, los tribunales, la fiscalía, que se de con el paradero del asesino o los asesinos y se haga justicia”, continuó.



“Aquí lo que ha ocurrido es un crimen horroroso, contra una excelente persona, y este crimen no puede quedar impune. Exigimos, como Colegio de Profesores, y si es necesario nos vamos a hacer parte, de las gestiones judiciales que se deban hacer”, finalizó el dirigente nacional de los profesores.