Incendio en tienda del tercer piso del Costanera Center obligó a evacuar a 2.000 trabajadores

Una emergencia se registró durante la madrugada de este viernes en la comuna de Providencia, luego de que Bomberos de Santiago reportara un incendio dentro del Mall Costanera Center, el cual fue rápidamente controlado.

Cerca de las 5:30 horas se activó la alarma tras detectarse una fuerte emanación de humo en la tienda de zapatillas Skechers, ubicada en el tercer piso del recinto.

De acuerdo con la información preliminar de Bomberos, el fuego se habría originado en una pantalla corporativa dentro del local.

La respuesta fue inmediata, movilizando a alrededor de 150 voluntarios que acudieron al centro comercial para coordinar y ejecutar las labores de contención del siniestro.

Aunque el incendio logró ser controlado y se mantuvo acotado solo a esa tienda, la gran cantidad de humo afectó gran parte del mall. Por ello, se determinó un proceso de ventilación exhaustiva que podría extenderse al menos dos horas más.

“Se encontraba fuego en una pantalla corporativa en el interior de la tienda. Esto afecta con bastante humo los locales y pisos superiores, por lo tanto, en los pisos superiores tenemos bastante humo“, explicó el comandante Giorgio Tromben, del Cuerpo de Bomberos de Santiago, recogió Radio Cooperativa.

Durante la emergencia, se evacuó a cerca de 2.000 personas que estaban trabajando de madrugada en labores de mantenimiento u obras dentro del mall.

Dado que durante el día trabajan cerca de 7.000 personas en el recinto, la ventilación debe ser efectiva para prevenir problemas de salud asociados a la inhalación del humo residual.

El siniestro no dejó personas lesionadas.

DEL PISO TRES HACIA ABAJO SE ACUMULÓ AGUA

Cenco Malls lamentó lo ocurrido y señaló en un comunicado que, tras una primera evaluación, “no se registraron daños en locales contiguos”, aunque se cortó el suministro eléctrico en la zona afectada de manera preventiva.

Asimismo, la empresa valoró el rápido actuar de Bomberos y del equipo de seguridad, y anunció la apertura de una investigación para aclarar las causas del incendio.

A eso de las 08:30 horas, los trabajadores aún no podían ingresar al centro comercial, salvo algunos casos dependiendo de la tienda.

Además, Bomberos informó que desde el piso tres hacia abajo se acumuló agua producto de las labores de extinción, por lo que continúan los trabajos de limpieza y ventilación.

TRÁNSITO

La emergencia generó congestión vehicular en las calles aledañas, zona que concentra gran número de oficinas.

Según el último informe de Transporte Informa, solo Nueva Tobalaba, desde Andrés Bello, permanece cerrada.