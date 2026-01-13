Indagan hallazgo de cadáver en sitio eriazo de Puente Alto: víctima recibió disparo en la espalda

La Fiscalía Metropolitana Sur y la PDI investigan el hallazgo de un cadáver con un impacto balístico en un sitio eriazo de la comuna de Puente Alto.

El cuerpo fue encontrado durante la madrugada en el sector de la intersección de Ingenio con La Obra, en la zona de Bajos de Mena, recogió Radio Biobío.

Vecinos alertaron inicialmente a personal de Carabineros, señalando que sujetos desconocidos habrían arrojado o abandonado el cuerpo en el lugar desde una camioneta.

Al llegar al sitio del suceso, Carabineros constató la presencia de un cuerpo sin vida con un impacto de bala en la parte posterior, específicamente en la espalda.

Tras el hallazgo, se realizó la denuncia al Ministerio Público, que instruyó a la Brigada de Homicidios (BH) Sur de la PDI para desarrollar las diligencias investigativas junto a la Fiscalía Metropolitana Sur.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima y la de los autores del crimen.

PDI y Fiscalía Sur por hallazgo de cadáver en Puente Alto

El comisario Manuel Urrutia Maureira, de la BH Sur, indicó que la policía civil se encuentra investigando la identidad del fallecido, empadronando testigos y revisando registros de cámaras de seguridad para identificar características del vehículo en el que se trasladaban los desconocidos y así dar con su paradero.

La denuncia fue realizada a Carabineros cerca de la 1:30 a 2:00 de la madrugada.

“Dando cuenta de un vehículo, del cual descienden a lo menos dos sujetos, quienes a su vez sacan un cuerpo del maletero del vehículo y lo dejan tirado en el sitio eriazo“, declaró el comisario Urrutia.

En la inspección realizada por el médico criminalista de la PDI, se estableció que el cadáver presentaba un impacto balístico en la región posterior del tórax.

Al momento del hallazgo, el cuerpo no mantenía elementos anexos que permitieran establecer su identidad.

El fiscal de la Fiscalía Sur, José Manuel McNamara, entregó más detalles sobre las características de la víctima.

“Al parecer sería una persona extranjera por sus rasgos, pero no está identificada aún. (La data de muerte es de) 5 o 6 horas aproximadamente. (El hecho) tiene que haber sido cerca entre 11 y 12 de la noche”, señaló el persecutor, precisando que la víctima tendría entre 40 y 50 años.

Asimismo, McNamara se refirió a los responsables y a las diligencias en curso.

“Al menos dos personas, pueden ser más. Características del vehículo son propias de la investigación. Estamos recopilando antecedentes en este momento, verificando cámaras, empadronando testigos para poder dar con los autores del hecho“, complementó.

En el sitio del suceso existen pocas cámaras de seguridad, por lo que la PDI amplió el rastreo a sectores aledaños.