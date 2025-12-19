Home Nacional "indagan hallazgo de cuerpo en vía pública en peñalolén: estaba at..."

Indagan hallazgo de cuerpo en vía pública en Peñalolén: Estaba atado y con heridas de bala

Según informó el mayor Nicolás Sepúlveda, “se trata de un procedimiento por un hallazgo de cadáver, el cual se mantiene con sus extremidades atadas, tanto las superiores como las inferiores, así como mantiene evidencia de impacto balístico en su cuerpo”.

Eduardo Córdova
Carabineros de la 43° Comisaría de Peñalolén reportó durante la madrugada de este viernes el hallazgo de un cuerpo con impactos balísticos y extremidades atadas en la vía pública, en la comuna de Peñalolén, específicamente en el sector de Diagonal Las Torres.

El hecho quedó al descubierto luego de que dos personas que transitaban por el lugar denunciaran la situación ante personal policial, recogió Emol.

El uniformado añadió que “el hallazgo se realizó por personas que transitaban por el lugar, quienes dieron aviso a Carabineros y Carabineros realizó las indagaciones propias”.

En ese contexto, el mayor señaló que existe evidencia balística en el sitio del suceso, indicando que “por el momento mantenemos evidencia balística, la cual se mantiene aislada para que pueda ser tratada y pueda ser manipulada por los peritos especializados. Asimismo, tomamos contacto con la Fiscalía, que instituyó el trabajo de la Policía de Investigaciones en el lugar”.

Finalmente, Carabineros informó que la víctima aún no ha sido identificada. “Es una persona de sexo masculino y se mantiene el trabajo investigativo para lograr acreditar su identidad”.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Eduardo Córdova

Eduardo Córdova
2
