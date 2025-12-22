Home Nacional "independencia encendió su primer Árbol de navidad con multitudina..."

Independencia encendió su primer Árbol de Navidad con multitudinario show familiar

El árbol navideño tiene 12 metros de altura y una base de 4,5 metros. Cuenta con una estructura de fierro revestida en ramas verdes decorativas, más de 300 adornos de colores y cerca de 10 mil luces, coronado por una estrella de un metro y medio.

Patricia Schüller Gamboa
Cerca de tres mil personas repletaron la Plaza Chacabuco con gorros navideños y espíritu festivo para vivir el encendido del primer Árbol de Navidad de Independencia.

La ceremonia fue encabezada por el alcalde Agustín Iglesias, junto a concejales y representantes de la comunidad, quienes acompañaron la cuenta regresiva que dio paso al encendido del árbol, provocando aplausos y alegría entre los asistentes. El evento fue además transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del municipio, permitiendo que más vecinos se sumaran desde sus hogares.

Los vecinos de la comuna llegaron junto a sus familias para disfrutar de un programa recreativo que incluyó la visita del Viejito Pascuero, duendes, villancicos y espectáculos familiares, transformando la Plaza Chacabuco en un punto de encuentro lleno de luces y música.

