Inédita intervención deportiva urbana sorprenderá a vecinos de La Florida este fin de semana

Un evento inédito será el que se vivirá este fin de semana en el sector de las estructuras arbóreas de La Florida, cercanas al paradero 14 de Vicuña Mackenna, donde se realizará la intervención de deporte urbano más importante que se recuerde en la comuna, y una de las más grandes realizadas a en un lugar público a lo largo del país.



Se trata del “Red Bull Rodando Chile 2025”, una prueba gratuita que reunirá el ciclismo urbano y competencias de distintas categorías, y que tendrá como invitado especial al cinco veces medallista de los X Games y campeón panamericano de BMX, Daniel Dhers.



Precisamente su participación será parte central de un espectáculo que espera convocar a más de 2.000 asistentes entre riders, aficionados y familias que disfrutarán de un ambiente cargado de adrenalina, música y cultura urbana, entre las 14:30 y 18:00 horas del sábado (día de clasificaciones), para cumplir con su jornada de cierre el día domingo entre las 09:00 y 18:00 horas.



Esta última será la principal del evento, la que abrirá con una pedaleada urbana de 7 kilómetros, liderada por Dhers, la que arrancará a las 13:00 horas en el sector del Metro Los Quillayes, para el posterior arribo a las rampas instaladas junto a las estructuras arbóreas, también conocidas como “callampark”.



En este lugar, se realizarán las finales de las distintas categorías Street, Rampa, Mujeres, además de un Open Jam abierto al público que premiará al Best Trick del día.

“Es un orgullo que nos hayan elegido como corporación y como comuna, es un evento internacional que se realiza en lugares más icónicos de las capitales del mundo. Daniel Dhers es un deportista olímpico y que además vengan 40 riders de primer nivel, es una experiencia inolvidable para la comuna y para todos los santiaguinos”, comentó el director de la Corporación del Deporte de La Florida, Cristóbal Muñoz.

En la misma línea agrega que “la explanada del paradero 14 es uno de los lugares más recurridos de la capital, el ‘callampark’, como es cariñosamente conocido, es un lugar único donde se recuperó un espacio público, un lugar distinto donde se podrá realizar una competencia inolvidable”.

Presencia de Dhers

Terminando la competencia, será el turno de Daniel de mostrar sus habilidades, quien junto a destacados riders nacionales darán una exhibición de primer nivel en un circuito especialmente diseñado para la ocasión.



Sobre los representantes nacionales en el evento, destacan la presencia de Marco Quiroz (mejor Street rider nacional), y diferentes seleccionados nacionales como Ismael Arroyo, Gaspar Becerra y Catalina Henríquez.



Para quienes quieran acercarse a presenciar el evento, este será absolutamente gratuito, y se instalarán unas vallas junto a las rampas, para seguir de cerca y con seguridad el espectáculo.